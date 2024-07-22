保險小百科／郵輪旅綜險 具四大特色

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

郵輪旅遊近年憑藉價格優勢成為市場新寵，但郵輪旅遊大部分時間都在海上，一旦發生緊急事件導致旅程取消，或是撥打價格昂貴的衛星電話等突發狀況，目前都不在海外旅行綜合保險的承保範圍，產險業者建議可透過「郵輪旅遊綜合保險」，打造完整的防護網。

郵輪旅遊綜合保險具備四大特色：提供旅程取消費用補償、旅程更改費用、旅行文件損失費用、醫療等保障，只要在出發前透過網路投保，保戶如果在旅程途中碰上突發疾病或緊急意外事故，包含使用海上衛星電話或緊急醫療轉送等費用也在保障範圍內，其中緊急醫療轉送費用最高可達300萬元。投保資格上，只要搭乘以台灣為母港的郵輪，投保年齡從18歲到80歲皆可投保。

保險 郵輪

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