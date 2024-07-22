退休金算盤／增額利變險 一張保單三個滿足

全球在少子化、高齡化和單身化等人口結構遽變趨勢下，未來政府財政支出和個人退休保障勢必面臨更嚴峻的挑戰，中租保經保險行銷部副總經理蔡宏智表示，完善的退休財務規劃，需要考慮許多不確定的因素，應該首重「安全」與「穩定」，而「增額利變型終身壽險」是可以列入規劃的參考選項。

蔡宏智表示，近兩年，通膨率屢創新高，以目前台灣通膨率約3%來計算，目前的資產價值，約在20年後就會剩下一半，假設若想要在退休後每年保有50萬元可運用，以台灣國人退休後的平均壽命約15年至20年計算，就必須存到約1,800萬元；在準備退休金時，若忽略了計算通膨因素，就會低估退休金金額。蔡宏智建議，選擇好工具，避免讓退休金受通膨巨獸的影響，還可以安全又穩定的成長，保險工具是最佳的財庫防火牆。

他表示，青壯年除了努力累積財富之外，還要備足壽險保障，轉嫁不可預期的風險；增額利變終身壽險具備壽險保障及累積保單價值的特色，且透過商品本身的宣告利率機制，可再享增值回饋分享金，可在繳費期間，提供高額的壽險保障，不因疾病或意外的風險導致身故或失能，影響家庭生活，可確保身價與賺錢能力；繳費期滿時，可彈性選擇整筆領回，或是透過附加權益，定期給付保險金，待屆齡退休時，自動轉變成源源不絕的終身俸，確保穩定可靠的退休生活，增額利變型壽險是能兼顧保障的財富累積工具，還能傳承財富給下一代，三個願望一次滿足。

透過時間與複利的威力，退休規劃只要及早安排，就能事半功倍。以40歲的男性投保「全球人壽88鑫傳富利率變動終身壽險（定額給付型）」來說，每年存下年終獎金26萬元，繳費20年，且預計65歲退休；在繳費首年起，就享有800萬元的壽險保障，若萬一在繳費期間發生二至六級失能狀況，保費不必再繳，保障持續有效，規避黃金工作期的責任風險；繳費期滿後，直到65歲屆齡退休，隨時可選擇整筆解約領回，資金運用彈性高，或是透過附加權益，定期給付保險金，創造安全且又可彈性的現金流，未來用剩的錢，還可留給親愛的家人，一舉數得。

除此之外，若有短期資金想尋找安全工具暫存，也不用擔心市場風險，可選擇「凱基人壽金旺來利率變動型終身壽險（定期給付型）」，躉繳300萬元，投保當下享有至少1.5倍保費的壽險保障，保單第二年度末即可保本，資金運用彈性。

蔡宏智認為，退休需要安心感，保單在簽約當下，就能明確了解未來預設的退休年紀，確保何時有多少錢領，加上原有的勞保年金與個人既有的投資部位，雙重保障，規避風險，萬一老後發生失能照護的問題，也不必擔心龐大的醫療費用吃掉辛苦累積的退休金。當然退休規劃並非只有保險，但保險的機制卻是必備的要件，做好風險控管，確保退休後有穩定且安全的現金流才是王道。