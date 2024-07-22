專家教你保／強化銀髮保護網 把握兩原則

經濟日報／ 楊壹婷
全球人壽駿億通訊處業務主任楊壹婷。全球人壽／提供
全球人壽駿億通訊處業務主任楊壹婷。全球人壽／提供

人生最擔心哪些事？其實有「三大風險」，分別為不告而別、長命百歲、半途而廢，曾經碰過一位長輩，他認為自己很養生，怎麼可能需要用到保險，後來這位長輩因肺腺癌四期離開了；千金難買早知道，生老病殘終是一個過程，每個人都會遇到，因此呼籲透過保險的妥善規劃，讓人生最後「留愛，不留負債」。

人生有三大風險，第一，不告而別，也就是在30歲到65歲這段期間內，有超過五分之一的人面臨死亡；第二，長命百歲，65歲的退休人員將要面對15年以上的退休生活；第三，半途而廢，在0歲到65歲這段期間內，有超過四分之一的人恐失能五年以上。

人生面臨三大風險
人生面臨三大風險

人們總把幸福解讀為有房、有車、有錢、有權，但幸福其實是無憂、無慮、無病、無災。大多數人一輩子，如果沒有任何意外的話，可以不要結婚、不要生小孩、不要買車、不要買房子、可是應該都是要面臨退休，那既然會遇到退休這個問題，就應該好好來思考，到底退休金應該準備多少？ 若65歲退休，以國人平均餘命82歲計算，將近有20年左右的時間是屬於停水的狀況；幾歲要退休，退休後要享受什麼樣的生活，這些都要提早思考、儘早規劃。

把財富存在股票、基金、房地產都很好，也都可以彈性提領，只不過還是會擔憂未來的不確定性，若要分散風險，保險一定是最穩定的，最起碼錢存住了，可以指定、可以分配，想怎麼領就怎麼領。

如何利用保險規劃退休生活，需要把握兩大原則，第一，建立穩定的現金流，目前市面上，增額壽險是許多人在資產累積及配置的熱門選擇，部分保險公司的增額壽險商品更特別提供在繳費期滿後，可以原契約申請轉入投保年金險，保險公司就會依照保險契約，每年給付一定的金額。給付期間不但有最低保證給付年限，還可以活到老領到老，活愈久領愈多，即使在退休後也可以創造穩定現金流。

第二，豁免設計讓計畫不中斷，部分的保險設計有提供「豁免保費」機制，若是在繳交保費的期間，要保人不幸發生失能並且失能程度達到條款約定的等級，保險公司就免除續期所有應繳的保費，且保險仍持續有效，不讓意外影響原有的計畫。一個周全的保險計畫能將突發事件為生活帶來的影響與衝擊降到最低，維持一定的生活品質。

（本文由全球人壽駿億通訊處業務主任楊壹婷提供，記者戴玉翔採訪整理）

保費 保險 退休金

延伸閱讀

產業追蹤／整合服務 智慧照護新趨勢

比跑步更燃脂！129公斤6旬婦靠1運動「無痛減36公斤」爽過退休生活

0056最多98張免扣二代健保補充保費！柴鼠：張數大約與4月那次相同

股息領2萬要繳二代健保？達人解惑「配息來源是關鍵」：影響不大、要看報酬率

相關新聞

金管會主委專訪／彭金隆：留財引資 投資台灣

行政院日前宣布要啟動打造台灣成為「亞太資產管理中心」的計畫，金管會主委彭金隆表示，未來執行計畫將以「留財為主」、「引資為...

人物側寫／換了位置變了人 為工作謝絕應酬

從五二○上任至今兩個月，金管會主委彭金隆讓外界看到很多他不同的面向。雙魚座的他，在執行政務時兼具理性與感性，強調推出所有...

壽險業兩大困境 金管會提解方

兩大壽險業困境可望有解。金管會主委彭金隆表示，已指示保險局近期內提出兩項新措施，一是最快八月底前提出外匯價格變動準備金的...

退休金算盤／增額利變險 一張保單三個滿足

全球在少子化、高齡化和單身化等人口結構遽變趨勢下，未來政府財政支出和個人退休保障勢必面臨更嚴峻的挑戰，中租保經保險行銷部...

保險大調查 55%民眾憂保障不足

兩大外商壽險近日公布保險調查報告！法巴保險集團調查指出，約55%的台灣民眾認為當生活中發生無法預料的事件時，現有保障無法...

房貸壽險投保率僅22%

法巴保險集團「2024全球保障型保險消費者調查報告」中指出，儘管有近六成的台灣民眾表示知道房貸壽險能帶來的效益包括「為所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。