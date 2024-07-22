專家教你保／強化銀髮保護網 把握兩原則

人生最擔心哪些事？其實有「三大風險」，分別為不告而別、長命百歲、半途而廢，曾經碰過一位長輩，他認為自己很養生，怎麼可能需要用到保險，後來這位長輩因肺腺癌四期離開了；千金難買早知道，生老病殘終是一個過程，每個人都會遇到，因此呼籲透過保險的妥善規劃，讓人生最後「留愛，不留負債」。

人生有三大風險，第一，不告而別，也就是在30歲到65歲這段期間內，有超過五分之一的人面臨死亡；第二，長命百歲，65歲的退休人員將要面對15年以上的退休生活；第三，半途而廢，在0歲到65歲這段期間內，有超過四分之一的人恐失能五年以上。

人生面臨三大風險

人們總把幸福解讀為有房、有車、有錢、有權，但幸福其實是無憂、無慮、無病、無災。大多數人一輩子，如果沒有任何意外的話，可以不要結婚、不要生小孩、不要買車、不要買房子、可是應該都是要面臨退休，那既然會遇到退休這個問題，就應該好好來思考，到底退休金應該準備多少？ 若65歲退休，以國人平均餘命82歲計算，將近有20年左右的時間是屬於停水的狀況；幾歲要退休，退休後要享受什麼樣的生活，這些都要提早思考、儘早規劃。

把財富存在股票、基金、房地產都很好，也都可以彈性提領，只不過還是會擔憂未來的不確定性，若要分散風險，保險一定是最穩定的，最起碼錢存住了，可以指定、可以分配，想怎麼領就怎麼領。

如何利用保險規劃退休生活，需要把握兩大原則，第一，建立穩定的現金流，目前市面上，增額壽險是許多人在資產累積及配置的熱門選擇，部分保險公司的增額壽險商品更特別提供在繳費期滿後，可以原契約申請轉入投保年金險，保險公司就會依照保險契約，每年給付一定的金額。給付期間不但有最低保證給付年限，還可以活到老領到老，活愈久領愈多，即使在退休後也可以創造穩定現金流。

第二，豁免設計讓計畫不中斷，部分的保險設計有提供「豁免保費」機制，若是在繳交保費的期間，要保人不幸發生失能並且失能程度達到條款約定的等級，保險公司就免除續期所有應繳的保費，且保險仍持續有效，不讓意外影響原有的計畫。一個周全的保險計畫能將突發事件為生活帶來的影響與衝擊降到最低，維持一定的生活品質。

（本文由全球人壽駿億通訊處業務主任楊壹婷提供，記者戴玉翔採訪整理）