房貸壽險投保率僅22%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
為了鼓勵民眾利用房貸壽險減輕壓力，讓家人無後顧之憂，壽險業者針對房貸壽險推出各項服務與計畫。（本報系資料庫）
為了鼓勵民眾利用房貸壽險減輕壓力，讓家人無後顧之憂，壽險業者針對房貸壽險推出各項服務與計畫。（本報系資料庫）

法巴保險集團「2024全球保障型保險消費者調查報告」中指出，儘管有近六成的台灣民眾表示知道房貸壽險能帶來的效益包括「為所愛之人提供保障」及「維持生活水準」，但實際購買過該類產品的人數比率僅22%，比率仍然很低。

為了鼓勵民眾利用房貸壽險減輕壓力，讓家人無後顧之憂，壽險業者也針對房貸壽險推出各項服務與計畫。

「房貸壽險」顧名思義，就是替房子買一張保單，當家庭主要經濟提供者身故或完全失能時，可以用保單來還清房貸，使得房屋不會因為房貸未繳清而被法拍，甚至還清後還有剩餘款項可供家人生活，讓家人無後顧之憂。

安聯人壽推出房貸壽險行動投保，且首創智能審核機制，其具有四大特點，第一，客戶僅需簽署一張行動投保同意書，結合電子簽名，即可安全快速地完成行動投保流程；第二，智能審核機制可在案件上傳後由系統進行自動評估，符合條件即可線上即時通知繳費，比傳統單寫要保書最高省下70%的時間；第三，案件檢核自動化，加速資料核對流程；第四，整合銀行端客戶管理系統，簡化輸入資料。

合庫人壽統計顯示，2023年房貸壽險理賠金額近4億元，較前年度增加三成，今年針對申請完全失能的保戶，新推出「安心守護計劃」連結長照服務，由家庭照顧者關懷總會為保戶免費量身訂作長照計劃，可以有系統的整合自身、企業及政府的資源，客製照顧計劃，讓保戶以最有效率的方式聰明照顧。

法巴人壽表示，為了提供保戶優質的服務，投保「法國巴黎人壽活力成家定期壽險」保戶，如果符合公司尊榮服務資格，可以享有家事服務或是選擇機場接送服務。

壽險業 房貸

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