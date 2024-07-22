保險大調查 55%民眾憂保障不足

兩大外商壽險近日公布保險調查報告！法巴保險集團調查指出，約55%的台灣民眾認為當生活中發生無法預料的事件時，現有保障無法維持自己或家人的生活水平。而保誠人壽聚焦退休議題，調查顯示，民眾平均期望退休金達1,600萬元，且女性對於退休規畫準備壓力值為38.6%，比男性高出5.6%。

法巴保險集團發布「2024全球保障型保險消費者調查報告」，調查結果顯示，在台灣，安全及健康是民眾最關心的議題，其中有82%的受訪者表示最擔心發生「突發疾病」，其次為「資料保護」和「事故」；此外，高達37%的民眾則表示生活中最擔心發生的事，是自己或家人「罹患重疾」或「殘疾」。

保險大調查

且調查發現，僅6%台灣民眾認為自己的保障措施「非常全面」，顯著低於亞洲平均水平（17%）和全球水平（14%）。約55%台灣民眾認為當生活中發生無法預料的事件，包括失業、身故或健康因素而無法工作時，將無力維持自己或家人的生活水平，與其他亞洲國家相比，台灣民眾對於現有保障抱持較悲觀的看法，且有42%民眾認為未受到良好的保障，這相較2021年疫情期間高出6個百分點，也高於亞洲平均值（33%）。

報告中也提到，每十位台灣民眾就有八位在購買保險商品時曾遭遇困難，並導致其放棄購買，高於亞洲平均值。除了價格為主要障礙之外，民眾希望保險商品設計能更加透明、簡單易懂，同時保障涵蓋範圍能更加全面。

保誠人壽日前也公布2023年退休大調查，報告顯示女性在臨屆退休的不安情緒，不管是對自己健康狀況、退休金不足／儲蓄未達期望金額、或是家人健康狀況都相較男性多；女性對於退休規畫準備壓力值為38.6%，也比男性高出5.6%。

調查指出，受訪者的平均期望退休金高達1,600萬元，在準備退休金工具方面，女性選擇保險作為穩定保障規畫為58.3%，反映出作為家庭守護者的角色，女性較會運用穩定的方式建構家庭保障，以維持自己和家人的生活品質。