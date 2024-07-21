「The Banker」千大銀行排名 中信八度稱霸台灣金融業

英國權威雜誌「The Banker」（銀行家）日前揭曉2024年全球一千大銀行榜單，中國信託商業銀行以第一類資本（Tier 1 Capital）規模120.1億美元，較2023年成長7.5億美元的佳績，晉升全球第158名，八度稱霸台灣金融業。此外，由「Euromoney」（歐洲貨幣）主辦之國際獎項「Awards for Excellence 2024」於7月19日公布得主，中信銀再度蟬聯「台灣最佳銀行」（Best Bank in Taiwan）大獎、並首度奪得「台灣最佳企業銀行」（Best Bank for Corporates in Taiwan）。

「The Banker」為英國金融時報集團旗下國際刊物，1970年起舉辦全球一千大銀行調查，以第一類資本為衡量基礎，系統性檢核銀行業者之核心資本、財務實力與營運成效，為全球銀行綜合實力排名的重要指標。本屆榜單涵蓋全球101個國家，共計評選1257家銀行業者，深受各界重視。

中信銀10年來排名大幅提升，2017年起全球排名稱霸台灣金融業，今年更攀升至第158名，顯現中信銀經營策略奏效，綜合業務表現與市場競爭力持續增強，嚴謹落實資產品質及資本適足率管控，獲國際權威機構肯定。

另一方面，國際知名財經媒體「Euromoney」（歐洲貨幣）今年成立55周年，所主辦之「Awards for Excellence」邁入第33屆，中信銀由於獲利情形、業務表現、金融創新及競爭力等綜合表現，已累計15座「台灣最佳銀行」。今年則因發揮永續金融影響力，制定「全球綠色貸款準則」經會計師確認符合國際標準，創新推出「ESG資金組合式貸款」；於全球14個國家及地區逾370處據點積極深化業務發展動能，2023年海外營收占銀行獲利近四成，以香港及新加坡為海外區域金融中心，串聯大中華及東南亞等網絡，完善北美、日本等地之產品線與跨境金融服務，獲評為「台灣最佳企業銀行」，為本次唯一獲得雙料殊榮的台灣銀行業者。