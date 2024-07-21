一起組隊！年齡名額無限制 新光電競開放全民報名

隨著科技進步網路普及，電競亦發展爲全球年輕人進行互動交流和溝通的重要語言，新光金控（2888）子公司新光人壽自2019年起以「溝通互動」為主軸，舉辦全國唯一著重親子交流的電競營隊「新光電競親子營」，獲熱烈迴響。2024年活動邁入第6屆，新光電競將發展為兩大系列，包含著重親子溝通的「新光電競親子營」，及重視團隊交流的「新光盃電競賽-激鬥夏日祭」，並於7月開放報名，歡迎同學、祖孫、網友等各路好手一起組隊挑戰。

新光電競親子營每年開放報名即秒殺，透過豐富課程，不只教孩子怎麼玩，同時教家長怎麼跟孩子玩。今年分別於8/31(六)、9/7(六)舉辦線上及實體課程，邀請去年參加過親子營的電競KOL-羅卡Rocca，以自身經驗傳達如何用電競遊戲拉近親子距離，透過對等的理解，消弭家長與孩子的認知差距。延續全齡共樂共學的理念，本次也邀請台北市全人探索協會的銀髮長者，帶大家透過Just Dance競舞體感遊戲跳出健康體態，不但增加趣味性，也讓親子間更有話題及互動。

如今科技進步早已不再單指硬體與技術更新，而是深入人心、貼合生活的情感體驗，曾有患妥瑞氏症小朋友的媽媽在參加親子營後回饋，感謝新壽舉辦這個活動，因為學校同學都覺得孩子反應很慢又會發出怪聲，所以不願意跟他一起組隊打比賽，讓孩子感到很挫折，但透過參加新光電競親子營，孩子交到很多不同的朋友，圓了跟朋友一起比賽的夢，媽媽也感到非常欣慰。

除了提高親子溝通，在強調團隊交流的「新光盃電競賽-激鬥夏日祭」今年也提高賽事強度，五對五的團體對戰，報名將不限年齡、不限名額，歡迎各路好手組隊挑戰。本次線上例行賽為8/3(六)、8/4(日)，八強賽則於9/8(日)以實體方式舉行，特別邀請屢獲海內外賽事佳績的Pokemon Unite台灣職業戰隊「SAR」站台，分享包含職業選手所需培養的電競知識、心理素質，以及團隊合作的溝通協調等相關經驗，給有心加入電競產業的年輕朋友。

新光人壽落實ESG，長期推動金融保險教育、深耕產學合作，培育青年學子，並將累積多年舉辦電競、繪畫、魔術方塊、熱門街舞的多元經驗與專業師資，帶入教育資源相對弱勢的地區，展開「幸福的功課-培力計畫」。今年首次規劃新光偏鄉電競營隊，將至新北嘉寶國小、台中石角國小、南投雙龍國小、苗栗聖方濟少女之家、屏東旭海小學堂，運用三款Minecraft(麥塊)遊戲的沉浸式體驗課程，從「觀念邏輯」建構開始，培養獨立思考與創造力，帶領學童一步步玩進程式世界，期盼孩子能找到符合興趣的多元發展能力，看見更多未來的可能。