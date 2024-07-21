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台積熊本設廠商機爆發 今年3銀行日本新設據點開業

中央社／ 台北21日電

隨台積電落地熊本設廠，國銀前仆後繼展開赴日布局，今年不僅彰銀大阪出張所、台新銀福岡出張所及台銀福岡辦事處陸續開業，還有2家銀行獲准申設東京分行、1家銀行將設熊本出張所，另有1家銀行下半年將評估在日本增設據點。

台積電熊本廠今年2月24日正式啟用，日本智庫九州經濟調查協會估計，台積電在10年內創造的經濟效益將至少上看20兆日圓，熊本縣亦出現人才爭奪戰，廠房附近地價暴漲，隨台日眾多企業及商家打算進駐熊本，共逐淘「晶」夢，也推升台日經貿往來達前所未有新高峰。

台資銀行跟上此波商機，湧現插旗日本設點熱潮，今年以來，首先是彰化銀行東京分行大阪出張所於3月25日開業，宣告正式進軍日本關西市場，台新銀行東京分行福岡出張所隨後在4月23日正式開業，看準的是日本半導體、高科技產業發展商機。

台灣銀行也鎖定福岡經濟及科技產業發展動能，馬不停蹄前往當地設立代表人辦事處，於6月10日正式開業。

根據金管會統計，截至目前為止，38家本國銀行中，有8家已赴日本設點，包括台灣銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、玉山銀行、台新銀行及中信銀行，合計設立10家分行、2處出張所、1家子行及1家辦事處。

除此之外，今年合作金庫及台北富邦銀行先後向金管會遞件申請獲准，將向日本金融廳申設東京分行，若順利取得日方核准，插旗日本市場的台資銀行將增至10家。玉山銀行亦向金管會報備，將設立福岡分行熊本出張所，預計今年10月正式開業。

國銀爭先恐後前往日本市場搶商機，北富銀總經理郭倍廷認為，「過去幾年先去的銀行不一定比較好」，現在正逢一波半導體供應鏈要赴日設廠，台灣人出現赴日本投資房市熱潮，及日本當地聯貸商機旺盛，正是時機。對於北富銀東京分行何時可設立，他提到要看日本審核程序，希望明年下半年可開業，拚3年內損益兩平。

根據金管會銀行局資料，今年首季本國銀行日本據點稅前盈餘達新台幣9.9億元，創至少近3年同期最高，年增高達54.4%。攤開過往紀錄，國銀日本據點首季稅前獲利最高峰落在2019年，當年首季稅前即賺了14.6億元，2018年首季稅前盈餘亦達14.5億元。

目前並無本國銀行向金管會申請赴日設點的案件待審查，不過，有一家已在日本設有分行的本國銀行，正在評估今年於熊本、福岡增設據點，但完整規劃還要待下半年後才會更明朗。

日本 福岡

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