銀行億級富豪轉抱基金債券 存款配比探17個月新低

市場預期美國降息時機漸趨成熟，銀行高資產客戶資產配置率先反映。金管會統計，截至今年6月底止，達億級富豪等級的銀行高資產客戶存款配比跌破5成，占比下探近17個月新低，基金及債券配比則往上走升。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務。截至今年6月底止，共有12家銀行獲准並均已開辦財管2.0業務。

根據金管會銀行局統計，截至今年6月底止，12家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計攀升至9524人，月增7.35%，若依此成長速度，7月底即可能突破萬人大關；銀行高資產客戶資產管理規模（AUM）達新台幣1兆1682億元，月增6.45%。

觀察銀行高資產客戶AUM資產配置組合變化，其中，存款配比在6月底正式跌破5成，下滑至49.5%，配比水位為近17個月新低，境外結構型商品配比下滑至6.5%，月減0.2個百分點。

基金配比連3個月走高至13.3%，債券配比成長至12.5%，亦連2個月走升，保險配比則連3個月維持在11.4%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，因市場預期美國升息循環已近尾聲，並形成後續降息預期，高資產客戶近月來將存款配比降低，轉對海外債券、基金及境外結構型商品等配置更積極，雖境外結構型商品配比較5月底下滑，但仍年增1.8個百分點。

銀行財管2.0之戰漸趨激烈，6月底中信銀以資產管理規模2043億元奪冠，連2個月拿下財管王寶座，合庫銀則以1977億元居次，一銀在5月底殺出重圍拿下第3名後，6月底續以1958億元名列第3。

金管會證期局同步公布，截至今年6月底止，共8家券商獲准開辦高資產業務，自開辦業務起算累計交易金額達2074億元，月增5.6%，累計客戶數首破千人大關，達1013人。

金管會證期局副局長高晶萍觀察，券商高資產業務累計交易金額成長主要來自複委託業務，因全球股市呈上揚走勢，加上美國通膨緩慢降溫，金融市場對美國聯準會（Fed）有降息預期心理，帶動複委託交易量顯著成長。

至於高資產客戶數大躍進，高晶萍說明，主因去年起市場景氣不錯，加上投資人預期Fed將降息，提振投資意願所致。

券商主要透過複委託、財管及自營3大管道辦理高資產客戶業務，其中，複委託累計交易金額達1884億元，占比逾9成，財管及自營累計交易金額分別達80億元及109億元，占比各達4%及5%。

檢視個別券商高資產業務成績，永豐金證以累計交易金額1101億元穩坐冠軍，其次為國泰證的527億元，第3為兆豐證的253億元，全是老面孔。