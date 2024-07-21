金價飆高 變現投資人大增…銀樓每天跑銀行領錢支應

金價上周飆漲再寫歷史新高，連帶飾金牌價首見「萬元」天價，17日銀樓牌價達每錢10,030元，更掀起一波拋金潮。銀行主管表示，近期有經營銀樓客戶「每天跑銀行領錢」，以支應大舉出籠拿黃金首飾變賣的民眾。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信坦言，現金需求大確實也是同業的難點，民眾賣黃金都希望拿現金。

黃金市場在創紀錄的漲勢後遭遇獲利了結壓力。金價一度攀升至每英兩2,483.73美元的歷史新高，但隨後在19日下跌超過2%，收報2,400.83美元。

石文信受訪時指出，近期市場應會出現拋金潮，雖然賣方多，但仍有民眾對市場有信心，尤其現在市場游資多，黃金保值又兼具傳承功能，新婚夫妻也會靠長輩舊金更換，17日一早就有人捧10萬買1兩黃金。

石文信說，國際金價升且新台幣貶值，一來一往又推升飾金價格，他個人今年看多黃金每英兩2,500美元看法不變，待美聯準會降息時程明確後黃金走勢會更明朗。

石文信表示，銀樓同業現金需求確實非常大，有民眾一次拿7、8兩賣出就70萬-80萬了，若一天來五位這樣的民眾，銀樓可能就需要向同業調錢，尤其台灣人賣黃金都希望拿現金。

國際金價16日一舉躍過前高2,449.89美元再創新高。臺銀黃金存摺牌價17日上午10時20分最高點來到1公克新台幣2,613元，近一年上漲逾三成。19日盤後交易牌價為1公克新台幣2,551元。

臺銀報告分析，受聯準會主席鮑爾及部分官員釋放寬鬆訊號影響，市場對9月降息預期升溫，加上金價逐漸接近歷史高點，挑戰前高氣氛濃厚，買盤流入金市，推升金價一路上行。

臺銀建議，以長期持有或避險為主的投資人，可持續觀察聯準會動向、地緣政治衝突發展及美國大選的政策變化，與每月公布的美國核心PCE、CPI及領先指標與非農就業等數據表現，採分批布局方式配置黃金部位。