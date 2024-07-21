壽險三大百億神單 超吸金…利變型商品相對失色

壽險業保單銷售業績持續回溫，統計今年上半年共有三張銷售突破百億元的「百億神單」，其中一張為富邦人壽的分紅保單，兩張為安聯人壽、安達人壽的投資型保單，這三張「百億神單」，合計吸金超過387億元。

與去年同期市場僅有兩張百億神單、合計銷售金額約311億元相較，今年上半年不僅多出一張銷售破百億元的保單，合計銷售金額也大幅成長逾24%。

值得關注的是，上半年三張百億神單，除和去年一樣有兩張是投資型保單外，另一張為分紅保單，同時與去年上半年相同，「沒有任何一張利變型保單在半年內能賣破百億元」。

壽險業高層坦言，美聯準會暴力升息後，壽險利變型保單賣相不如美債、利率不如美元高利定存「甜」，增添傳統保單擠入百億神單行列的難度；不只如此，今年美國利率居高不下、新台幣匯率貶值，加上壽險業面臨國際制度接軌等不利因素，下半年得再加把勁，才能提升百億神單數量。

根據壽險公會統計，今年上半年，壽險業新契約保費收入合計3,747億元，年增7.2%，顯示壽險業績已擺脫谷底；根據業者統計，上半年市場上共出現三張百億神單，其中安聯人壽的「吉利發發」變額萬能壽險拔得頭籌，銷售金額估逾160億元；其次是富邦人壽的「美富紅運」分紅保單，上半年銷售金額達123億元；安達人壽「新天生贏家Plus」變額萬能壽險也賣突破百億元，名列第三。這三張百億神單合計銷售金額達387億元。

回顧去年全年，市場上僅有四張百億神單，為近年最慘紀錄，富邦人壽的「美富紅運」為其中一張，全年銷售金額102億元，締造單張分紅保單賣破百億元紀錄。

除富邦人壽的分紅保單外，去年三張百億神單均為投資型保單，其中兩張是投資型年金，一張是變額萬能壽險。單張吸金最高是國泰人壽新台幣計價的「超月月康利」變額年金，全年賣逾300億元，若加上外幣款及壽險款，「超月月康利」超過450億元。

其次是安聯人壽的「吉利發發」變額萬能壽險，全年締造138億元的銷售佳績；第三為三商美邦人壽「世紀安穩」變額年金險，去年賣出約123億元。