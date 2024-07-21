壽險大型業者備戰下半年競賽

壽險公會統計，今年上半年，傳統型保單新契約保費收入（FYP）為2,438.86億元，年增18.3%；投資型保單新契約保費收入為1,308.92億元，年減8.8%，呈現「一增一減」兩樣情。

壽險業高層分析，國內幾家大型壽險，例如國泰人壽、南山人壽、台灣人壽等陸續啟動下半年業務高峰競賽，應有助提振業界保單銷售成績，不過預料利變型保單銷售成績，仍受美聯準會降息時程、新台幣匯率強弱等因素牽動。

壽險公會指出，今年上半年，傳統型壽險新契約保費收入成長，關鍵在於分紅保單熱賣，帶動傳統型壽險及相關商品銷售；至於傳統型年金險新契約保費收入23.51億元，則是較去年同期衰退46.9%。

在投資型保險商品部分，今年上半年，投資型壽險新契約保費收入490.45億元，較去年同期減少4.4%；投資型年金險新契約保費收入818.46億元，年減11.2%。

壽險業者分析，今年上半年，投資型保險商品銷售明顯衰退，可能與投資型保單新制2023年7月1日起上路，新制上路前市場湧現一波「最後上車潮」，導致去年上半年投資型保險商品新契約保費收入基期較高。整體投資型保險商品的新契約保費1,308.92億元，較去年同期衰退8.8%。