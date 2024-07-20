全民瘋奧運 趨勢科技提醒五大網路陷阱勿中計

2024巴黎奧運即將開跑，民眾陸續開始透過觀看線上轉播、前往巴黎觀賽或購買周邊商品等方式參與賽事、關心選手；然而，不肖分子也看準這波全民狂熱，一步步在網路設下陷阱。趨勢科技統整五點奧運相關網路陷阱，提醒民眾熱衷奧運賽事的同時，務必再三留意，以避免落入個資被竊取、裝置中毒、網路詐騙等威脅。

一、偽裝售票系統、套票行程等釣魚網站竊個資：近期出現駭客集團偽造假的售票系統，誘騙計畫前往巴黎觀賽的民眾，若不慎點入釣魚網站並輸入個人資料，將導致重要個資與信用卡資料遭駭客集團竊取。趨勢科技提醒，瘋奧運之際，面對任何售票系統、限定套票行程等網頁都須保持謹慎、再三求證，且絕不隨意提供個人資料，也可運用專業資安工具PC-cillin 2024，主動監測銀行帳號、信用卡號碼、email等重要個資是否暴露在個資外洩事件中，透過即時通知與補救，防止損害擴大。

二、偽裝周邊商品一頁式廣告引下單：往年奧運開跑後，便有不肖廠商以限時、限量等行銷口號作為噱頭，設計「一頁式廣告」來販售假的周邊商品，引誘民眾購物下單。趨勢科技提醒，買家應提高警戒心，在下單之前仔細檢查網址、審閱產品說明、查證廠商資訊的正確性等。除了平時加強留意外，也建議搭配專業資安工具PC-cillin 2024，即時封鎖來自網站、郵件、簡訊和社群網站中的一頁式詐騙。

三、偽裝線上轉播平台植入惡意病毒：詐騙集團利用民眾對奧運賽事的高度關注，偽造線上轉播串流平台，使用者點擊假的賽事轉播平台後，可能會被要求輸入付款資訊，甚至暗中下載並安裝惡意廣告程式。趨勢科技提醒，民眾追蹤賽事應認明是透過本屆奧運兩大官方網路行動平台Hami Video與ELTA.TV觀看，切勿隨意點入任何可疑連結或安裝不明程式，另外可運用整合AI智能防毒的PC-cillin 2024，確保在透過Google商店下載應用程式時，即時檢查是否潛藏惡意程式、勒索病毒等，提前為裝置做好預防與檢測。

四、偽裝體育類型虛擬貨幣騙投資：根據趨勢科技觀察，駭客集團利用2024年巴黎奧運的熱度從事一系列的虛擬加密貨幣詐騙，截至目前，至少發現十起首次代幣發行(ICO)詐騙，甚至在詐騙網站中利用生成式AI產出精美的設計和圖片以吸引關注。隨著虛擬加密貨幣逐漸應用於各產業，未來也可能出現更多運用生成式AI製作網頁素材的投資詐騙，消費者應檢閱網站真實性、切勿投資不熟悉的產品或工具，避免落入陷阱。

五、偽裝奧運選手的影像和口吻誤導資訊：奧運期間，各個參賽選手的表現、生活、背景等資訊也將被民眾熱絡討論，詐騙集團可能藉此時機利用公開的照片和影像製作深偽內容(deepfake)，甚至散佈虛假訊息、推薦投資工具、利用喬裝的名人身份進行詐騙等。若在網路上看到任何與選手相關的影像、音訊等，務必仔細審視來源的可信度。趨勢科技呼籲民眾可以透過臉部動作、光線明暗的一致性、背景的紋理和聲音與嘴型的吻合度等細節來辨別影音是否遭到深偽技術捏造。