金價創高掀拋金潮 國銀主管：有銀樓老闆每天跑銀行領錢

金價本周飆漲連帶飾金牌價首見「萬元」天價，17日一錢賣出價達10,030元，掀起一波拋金潮。銀行主管表示，近期有經營銀樓的客戶「每天跑銀行領錢」，以支應大舉出籠拿黃金首飾來賣的民眾。台北市金銀珠寶公會副理事長石文信坦言現金需求大確實也是同業的難點，因為一般民眾賣黃金都希望拿現金。

不過，石文信受訪時估計，雖然近幾日市場上應會出現拋金潮，雖然賣方多，但也有民眾對市場有信心，且現在市場錢非常多，黃金最保值兼具傳承功能，新婚夫妻也會靠長輩舊金更換，17日一早就有人捧10萬買1兩黃金。石文信說，國際金價升且台幣貶值，一來一往又推升飾金價格，他個人今年看多黃金每盎司2,500美元看法不變，待美國聯準會降息時程明確後黃金走勢會更明朗。

石文信指出，銀樓同業現在現金需求確實非常大，有民眾一次拿七、八兩賣出就七、八十萬了，若一天來個五位這樣的民眾，銀樓可能就需要向同業調錢，尤其，多數人賣黃金都希望拿現金。

國際金價周二（16日）再創歷史新高，最後報價為2,468.57美元，周三臺銀黃金存摺牌價於上午10時20分最高點來到1公克2,613元台幣，近一年上漲逾三成。臺銀報告分析，受聯準會主席鮑爾及部分官員釋放寬鬆訊號影響，市場對9月降息預期持續升溫，加上金價逐漸接近歷史高點，挑戰前高氣氛濃厚，買盤流入金市，推升金價一路上行。