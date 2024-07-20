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AI當道機器人理財資產規模近百億 金管會修法規納管

中央社／ 台北20日電

人工智慧（AI）當道，智能投顧漸受歡迎，金管會統計，截至今年6月底止，已有18家投信或銀行開辦機器人理財業務，累積資產規模逼近新台幣百億大關，年增逾3成。金管會正進行法規修正預告，即將提高機器人理財監理位階。

自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）又稱為「機器人理財」或「智能投顧」，是指應用AI及大數據分析提供客戶投資理財建議的顧問服務，和客戶經由網路互動，全無或極少以人工進行。

金管會揭露最新統計顯示，截至今年6月底止，共有18家業者開辦機器人理財業務，年增2家，累積資產規模達97.48億元，年增33.08%，累積客戶數突破20萬大關、達20萬3920人，年增20.73%。

金管會證期局副局長高晶萍觀察，國內自2018年1月起開辦機器人理財業務，初始僅2家業者承作，資產規模僅3.34億元、客戶數1.25萬人，經過6年半後，機器人理財資產規模及客戶數均有顯著成長。

高晶萍進一步指出，隨機器人理財資產規模大幅躍進，基於投資人權益保障，金管會評估機器人理財監理有入法必要性，因此將原先列於自律規範的機器人理財監理原則納入「證券投資顧問事業管理規則」修正內容中，目前正進行法規預告程序。

高晶萍提到，金管會今年首季修正法規，簡化投顧執行自動再平衡交易作業規範，未來客戶、投顧及券商簽訂三方契約後，當機器人理財投資到境內外ETF等須透過券商下單標的，當投顧要執行自動再平衡交易，投顧及券商即不必如過往必須再重複取得客戶同意。

她說，金管會主委彭金隆希望產業在安全基礎下進行多方發展，金管會目前正預告修正「證券投資顧問事業管理規則」，後續亦會依執行情形，適時推進法規檢討。

開辦機器人理財業務的銀行中，國泰世華銀行機器人理財業務以資產規模20.69億元穩居領先地位，市占率達21.22%；其次為第一銀行15.31億元，市占率15.71%；華南銀行以11.85億元資產規模、市占率12.16%名列第3。

投信方面，以復華投信機器人理財業務資產規模2.93億元居冠，市占率3.01%；其次為野村投信資產規模2.47億元，市占率2.53%；第3是群益投信資產規模0.23億元，市占率0.24%。

機器人 金管會

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