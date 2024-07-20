日圓破底價民眾搶便宜 銀行：上半年換匯量成長5成

2024年上半年日圓兌新台幣匯率屢創新低，根據國內多家銀行內部統計，今年上半年日圓換匯交易量較去年同期成長達5成，顯見台灣民眾搶便宜日圓熱潮湧現，同時，赴日旅遊動能暢旺，帶動信用卡日本簽帳金額呈現倍數成長。

美日利差空間大帶動外資套利興盛，資金外流情況下，今年以來日圓兌美元貶值幅度約1成，相較於韓元貶值7.24%、新台幣貶值6.1%、人民幣貶值2.42%，堪稱是亞洲主要貨幣中最為弱勢。

不過日圓貶值帶動台灣換匯熱潮，國泰世華銀行統計自家日圓換匯量，2024上半年換匯量較2023年同期成長約5成。

玉山銀行表示，民眾兌換日幣的交易量較去年同期成長50%，其中現鈔的交易量成長20%。凱基銀也表示，因日圓匯率走跌影響，上半年客戶兌換日圓量成長約5成。

此外，上半年民眾出國旅遊熱絡，國泰世華銀指出，國泰CUBE卡在日本簽帳金額大幅成長，上半年簽帳金額較去年同期成長逾1.5倍。

玉山銀行統計顯示，玉山銀旗下信用卡在日本的消費金額約新台幣100億元，較去年同期成長逾2倍。玉山銀樂觀認為，日本刷卡及行動支付使用趨勢上升，未來現鈔的成長將受到限制，持續推廣日圓雙幣卡及玉山錢包使用PAYPAY跨境支付。

至於日圓後續走勢，凱基銀分析，觀察日本央行（BoJ）雖結束負利率政策，但由於美日利差劣勢仍存，日圓不僅未如市場預期般回升，反而使日圓兌美元貶至160元，為近38年以來最低點價位。在美國聯準會（Fed）遲未啟動降息下，巨大利差讓日圓套利交易盛行，資金持續外流將壓抑日圓匯價，估日圓短期呈偏弱整理格局機率較高，不過日圓在今年第4季有望止貶回升。

國泰世華銀則分析，隨著全球製造業回補庫存，日本出口動能有所回升；但日本通膨因基期的關係，目前走勢仍偏弱，可能要等到第3、4季間會有轉折，日本央行才可能釋放政策調整的訊息。

國泰世華銀進一步指出，由於Fed可能於9月開始降息，當美國政策趨鬆、日本政策趨緊下，貨幣政策將有利日圓匯率緩步回升，但空間仍須視Fed降息幅度而定。