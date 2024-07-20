數位支付3大類比一比 1分鐘看懂使用方式
隨著非現金支付更盛行，民眾愈來愈常聽到行動支付、第三方支付、電子支付等名詞，從功能與金流等面向來看，3種支付方式在使用上略有不同。
行動支付綁定信用卡 以感應式和掃碼支付為主
行動支付比較像一種支付行為，透過行動裝置綁定信用卡進行付款，減少帶卡或現金出門的不便，又可細分為感應式支付和掃碼支付。
感應式支付的代表為Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等，透過手機的近場通訊（NFC）功能，靠近付款裝置就能快速完成付款。
掃碼支付是掃瞄店家提供的QR Code條碼進行付款，但掃碼時必須開啟App、輸入密碼或驗證，操作步驟較多。
第三方支付業者代收代付 避免詐騙或消費糾紛
第三方支付是消費者與店家之間的代收代付媒介，消費者在付款時並非直接把錢付給店家，而是付給第三方支付業者，再由第三方支付業者撥款給店家完成交易，藉此預防詐騙、減少消費糾紛。
第三方支付主管機關為經濟部，常見業者包括連加網路（LINE Pay）、綠界科技、藍新科技、UberEats、foodpanda等。
電子支付擁有儲值及轉帳功能
電子支付除了具有第三方支付的代收代付功能，還擁有儲值和轉帳功能，註冊時較麻煩，須經過身分認證或綁定銀行帳戶；常見服務包括街口支付、一卡通MONEY、悠遊付、全盈+PAY、Pi拍錢包、歐付寶等。
根據「電子支付管理條例」規定，第三方支付業者代收代付日均餘額若超過新台幣20億元，須向金管會申請升級為電子支付，改由金管會監管。
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