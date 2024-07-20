台幣重貶 改寫楊金龍防線…下探逾八年低點

「川普shock」嚇壞投資人，台股狂瀉，匯市也上演爆量重挫戲碼。新台幣匯率昨（19）日盤中挫至32.798元，最多貶值1.93角，終場在出口商瘋狂拋匯與中央銀行調節下，貶值金額縮至1.25角、收在32.73元，為2016年5月以來、逾八年新低，改寫楊金龍任內新台幣匯率的最低紀錄。

熱錢、出口商加上央行進場阻貶，匯市交易熱翻天，一日爆出34.37億美元的成交巨量，為史上第九大。

美國前總統川普一席「搶走了我們的晶片生意，台灣應該付保護費」談話，在台灣釀成股災，新台幣匯率也貶至逾八年新低。央行統計顯示，7月以來，新台幣匯率累計貶值2.8角，貶幅為0.86%，與台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶幅相當，並列「最弱亞幣」。若台股跌勢未止，不排除下周仍會續貶，甚至進一步貶破33元整數大關。

不過，國銀交易室主管認為，33元是重要心理關卡，估計央行應該會在關卡前築個堤防、不會太快貶破。

匯銀主管透露，熱錢昨天有如瘋狗浪般大舉匯出，估計一天落跑逾17億美元。眼見新台幣匯率迅速跌至32.7字頭，出口商如獲至寶、連忙進場拋售美元，與源源不絕匯出的熱錢上演「你丟我撿」，因熱錢匯出力道十分猛烈，為避免貶速過快，央行連忙加入出口商的拋匯陣容。

展望後市，匯銀主管說，目前美國大選為牽動國內外股匯市的關鍵變數，市場傳出，美國總統拜登近日就會宣布退選，前總統川普勝選機率大增，因川普重返白宮，可能讓地緣政治情勢變得更為緊張，對新台幣造成壓力。