業界看重啟申請 純網保發展三點待突破

金管會主委彭金隆日前宣布，將支持網路數位金融發展，發揮鯰魚效應，包括年底重啟純網保申請，且業務範圍將大鬆綁，如不再限制只能做創新保單、或是做保障型商品，並加大設立誘因。產險業者表示，對產業界來說是好事，可以有更加多元的選擇，但需等詳細方案出爐才能進一步評估。

金管會曾於2022年開放設立純網保，當初有收到「福爾摩莎產物保險」及「中國信託網路產物保險」兩組團隊遞件。但前者不符合法定資格，後者雖認可導入金融科技發起人的加值數據，將傳統商品行銷與服務作業程序創新，考量營運模式、商品創新優勢等等，予以緩議，等同於純網保全軍覆沒。

針對純網保重啟大門，彭金隆除將「純網保」正名「數位保險」之外，他也以「狼與哈士奇」做比喻，希望開放純網保後，這家純網保是希望充滿創意不受既有框架限制，是「擁有狼性的哈士奇」，期待吸引具有「獨角獸」潛力的團隊進入。

產險業者表示，當初的純網保業務較為受限，對於業者來說，加大力道衝刺原有的網投業務或許更符合效益，如今主管機關將重啟開放純網路保險公司的申設，對於整個產業界來說是好事，可以有更加多元的選擇，但還需要觀察開放到何種程度，如何開放等等，都需要等詳細方案出爐才能進一步討論、重新評估。

產險業者也點出純網保發展的困境，第一，原有業務受限，除創新的險種，既有業務也應開放，甚至保障其獨有的險種，應給予其與傳統產險競爭的利基點；第二，應發展純網保「規模經濟」，雖然運營純網保的成本較一般傳統保險來得低，主要是少了業務員，但若沒有業務來源，等於一開業就開始賠錢，當初說要開放純網保時，公司就有研究過國外實例，通常能夠維持獲利的不多，加上台灣產險市場不大，如今趨近飽和，使得純網保要發展有難度；第三，可增加開設純網保誘因，包括業務與稅務上的誘因，因為新創產業有篳路藍縷的艱辛，還是需要政府的支持與政策的寬容。