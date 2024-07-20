租賃新兵 日盛台駿將上市

租賃股生力軍日盛台駿（6958）國際租賃興櫃轉上市倒數計時，上市前業績發表會已決定於下周三（24日）舉行，上市前增資公開承銷相關作業正在進行中，預期日盛台駿國際租賃最快可望在8月下旬掛牌上市，成為第四檔上市租賃股。

目前股票上市的三大租賃公司為龍頭中租控股、裕融及和潤企業，日盛台駿興櫃轉上市完成後，將成為第四家上市租賃股。

日盛台駿國際租賃日前董事會決議，為轉上市前辦理增資2,222.3萬股公開承銷，新股定價區間暫定25元到35元之間，日盛台駿於日前除息交易後，目前興櫃價格大約在43元至44元之間，預計增資後公司資本額將由目前的35.11億元，增加2.22億餘元、至37.33億餘元。

下周業績發表會後，公司將參酌市場狀況依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定新股定價。

增資新股中提供員工認購股數為222.3萬股，其餘2,000萬股公開銷售，如以訂價區間最高價35元估算，投資人中籤可望一股現賺8、9元。

根據日盛台駿國際租賃第1季季報，公司資產規模已經逼近900億元，來到895億元，持續穩健成長，第1季每股稅後純益（EPS）0.31元，公司業務目前以長租車、設備融資租賃為兩大主幹，另外還有車輛分期與太陽能電廠投資，多元化收益來源。