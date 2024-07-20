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臺銀設立陶宛辦事處 准了

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
金管會同意臺灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處，如順利取得立陶宛同意，將成為首家於立陶宛設點的國銀。 圖/聯合報資料照片
金管會同意臺灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處，如順利取得立陶宛同意，將成為首家於立陶宛設點的國銀。 圖/聯合報資料照片

金管會昨（19）日宣布，同意臺灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處，如順利取得立陶宛同意，將成為首家於立陶宛設點的國銀。

金管會官員指出，目前規劃前進立陶宛只有臺灣銀行，沒有其他國銀遞件申請。至於何時開業，官員指出，昨日是同意臺灣銀行向立陶宛地區申請設立當地代表人辦事處，因臺灣銀行還必須再向立陶宛申請，估計距離臺灣銀行真正在當地設立代表人辦事處，還需要一點時間。

金管會統計，今年第1季底止，本國銀行國外分支機構總計624處，第2季至昨日為止，國銀在海外至少新增三個據點，包括臺灣銀行福岡代表人辦事處、玉山銀吉隆坡代表人辦事處、台新銀東京分行福岡出張所。

金管會官員表示，國銀在歐洲據點尚有英國、法國、荷蘭、比利時、德國及捷克，在立陶宛目前未設有分支機構，臺灣銀行為第一家。如果以中東歐來看，目前國銀在德國設有一個辦事處與分行，捷克設有兩個辦事處，包括輸出入銀行、合庫前往捷克設立布拉格辦事處，臺灣銀行在德國設立辦事處、一銀在德國設分行。

金管會指出，臺灣銀行考量我國與立陶宛近年展開經貿交流，且立陶宛位處歐洲及歐亞大陸之交叉口，於該國設立代表人辦事處，此舉有助於臺灣銀行掌握中東歐市場商機，拓展該行海外業務發展。

臺灣銀行現已設有紐約、洛杉磯、香港、東京、新加坡、南非、倫敦、上海、廣州、福州與雪梨等11家分行，及孟買、仰光、矽谷、曼谷、法蘭克福、雅加達、胡志明市、馬尼拉、吉隆坡、鳳凰城與福岡等11家代表人辦事處。

德國 臺灣銀行 金管會

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