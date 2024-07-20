臺銀設立陶宛辦事處 准了

金管會昨（19）日宣布，同意臺灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處，如順利取得立陶宛同意，將成為首家於立陶宛設點的國銀。

金管會官員指出，目前規劃前進立陶宛只有臺灣銀行，沒有其他國銀遞件申請。至於何時開業，官員指出，昨日是同意臺灣銀行向立陶宛地區申請設立當地代表人辦事處，因臺灣銀行還必須再向立陶宛申請，估計距離臺灣銀行真正在當地設立代表人辦事處，還需要一點時間。

金管會統計，今年第1季底止，本國銀行國外分支機構總計624處，第2季至昨日為止，國銀在海外至少新增三個據點，包括臺灣銀行福岡代表人辦事處、玉山銀吉隆坡代表人辦事處、台新銀東京分行福岡出張所。

金管會官員表示，國銀在歐洲據點尚有英國、法國、荷蘭、比利時、德國及捷克，在立陶宛目前未設有分支機構，臺灣銀行為第一家。如果以中東歐來看，目前國銀在德國設有一個辦事處與分行，捷克設有兩個辦事處，包括輸出入銀行、合庫前往捷克設立布拉格辦事處，臺灣銀行在德國設立辦事處、一銀在德國設分行。

金管會指出，臺灣銀行考量我國與立陶宛近年展開經貿交流，且立陶宛位處歐洲及歐亞大陸之交叉口，於該國設立代表人辦事處，此舉有助於臺灣銀行掌握中東歐市場商機，拓展該行海外業務發展。

臺灣銀行現已設有紐約、洛杉磯、香港、東京、新加坡、南非、倫敦、上海、廣州、福州與雪梨等11家分行，及孟買、仰光、矽谷、曼谷、法蘭克福、雅加達、胡志明市、馬尼拉、吉隆坡、鳳凰城與福岡等11家代表人辦事處。