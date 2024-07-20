開發金組織調整 衝營運綜效

開發金（2883）與凱基銀昨（19）日指出，此次調整CDAMC為凱基銀子公司，是為因應開發金控整體策略規劃，並提升集團營運綜效，因此進行組織調整。

過去開發金也曾經進行集團內部組織調整，將原本位屬金控孫公司位階的凱基投信，透過實物減資方式，將凱基投信持股由其原來的母公司凱基證券，移轉給開發金，使凱基投信成為開發金直屬子公司。

據指出，開發金決策層評估，CDAMC的資本額並不大，業務在處理不良資產案件，目前案件量能不算太多，基於處理不良資產相關業務與銀行的相關度與綜效較高，以及CDAMC規模相對小之下，因此由金控子公司轉為孫公司，使CDAMC未來可與母公司凱基銀相互資源整合，尋找具有都更經驗的優質開發商合作機會，提升營運管理效率與績效。

目前不少金控都有資產管理子公司，包括華南、兆豐、元大等，但AMC子公司資本額多在數十億元水準，相較之下，開發金的CDAMC資本額不到10億元，做為金控一級子公司規模相對小得多，也因此開發金將CDAMC轉為子公司凱基銀持有的孫公司。此外，其他金控AMC近年積極投入都更與土地建物開發業務等，可能採取專案或與外部公司合資等，因此CDAMC與凱基銀成為母子公司後，對援引相關業界資源、增加外部合作機會，累積都更開發案例經驗，都將更具助力。