開發金組合拳做大凱基銀 拚三年後總資產1兆元

開發金控（2883）日前法說會，揭露對子公司凱基銀行首要目標是要快快長大，目標三年後總資產要達到1兆元，因此開發金除伺機對外併購外，如何策略運用做大凱基銀更是當務之急，從組織、商品到海外發展多元出擊，加快腳步變革，開發資產管理（CDAMC）納為凱基銀子公司，即為其中一環。

不過，凱基銀是13家金控旗下銀行中，規模最小的一家。為了讓凱基銀長大，開發金控宣布進行集團內部組織重組，子公司凱基銀行與中華開發資產管理（CDAMC）昨（19）日雙雙召開董事會，決議將CDAMC由子公司調整為凱基銀行百分百持股的集團孫公司，以強化凱基銀與CDAMC的業務往來，達成開發金聚焦管理重要子公司的組織重組目標，並有利於未來與具都更經驗的優質開發商合作，提升業務發展與效益。

開發金旗下凱基銀行壯大策略

開發金昨天決議將CDAMC從子公司調整為隸屬凱基銀的孫公司，方式則是採取換股方式，以CDAMC每1股普通股換發凱基銀行0.85976612股普通股，凱基銀因此必須相應辦理增資9,746.3萬餘股，亦即增資9.74億餘元，作為受讓開發金持有CDAMC全部股份的對價。昨天雙邊董事會通過後，相關作業將在金管會核准後完成。

此外，日前凱基銀行在商品開發與行銷上，重磅推出市場第一張兌換哩程的雙幣卡，並且一口氣推出美元、日圓、歐元三種幣別雙幣卡，由於雙幣卡發行成本較高，因此凱基銀除了是市場第九家有發行雙幣卡的銀行外，更是這九家有雙幣卡的銀行中規模最小，凸顯凱基銀強烈的企圖心。

另外，申設香港分行停頓許久後，凱基銀也決定今年重啟申設香港分行相關作業，希望可以突破之前停滯不前的障礙，希望凱基銀可以跨出海外市場的第一步。

凱基銀2015年底已獲金管會核准申設香港分行，但申辦進度因多重原因停滯，因此凱基銀今年初重啟申請作業，希望加速推動，等待香港主管機關審核核准，一旦獲准，以開發金在大中華區域的廣泛布局，凱基銀有了香港分行，對於集團法金業務資源整合，以及參與海外聯貸、跨境融資，將有很大加分效果。事實上，國銀海外市場獲利，香港市場貢獻仍大，因此凱基銀也積極爭取開出香港分行。