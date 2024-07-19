看好不動產市場都更商機 開發金旗下 AMC 轉納凱基銀

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經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

開發金控（2883）子公司凱基銀行與中華開發資產管理（CDAMC）於今日同步召開董事會，通過決議以換股方式將CDAMC由開發金子公司調整為凱基銀行百分百持股的集團孫公司，開發金指出，此一集團組織重組後，將可強化凱基銀與CDAMC的業務往來，達成開發金聚焦管理重要子公司的組織重組目標，並有利於未來與具都更經驗的優質開發商合作，提升業務發展與效益。

過去開發金也曾經進行集團內部組織調整，將原本位屬金控孫公司位階的凱基投信，透過實物減資方式，將凱基投信持股由其原來的母公司凱基證券，移轉給開發金，使凱基投信成為開發金直屬子公司。今天則是決議將CDAMC從子公司調整為隸屬凱基銀的孫公司，換股比例為以CDAMC每1股普通股換發凱基銀行0.85976612股普通股，凱基銀因此必須相應辦理增資9,746.3萬餘股，亦即增資9.74億餘元，作為受讓開發金持有CDAMC全部股份的對價。雙邊董事會通過後，相關作業將在金管會核准後完成，屆時凱基銀資本額將略增至近470億元。

凱基銀行 開發金控

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