改寫楊金龍防線！台股三天狂瀉千點 匯市爆量重挫、逾八年新低

「川普shock」嚇壞投資人，台股三天狂瀉逾千點，匯市也上演爆量重挫戲碼。新台幣匯率19日盤中挫至32.798元，最多貶值1.93角，終場在出口商瘋狂拋匯與中央銀行調節下，貶值金額縮至1.25角、收在32.73元，為2016年5月以來、逾八年新低，改寫楊金龍任內新台幣匯率的最低紀錄。

美國前總統川普一席「搶走了我們的晶片生意，台灣應該付保護費」談話，在台灣釀成股災，新台幣匯率也貶至逾八年新低。央行統計顯示，7月以來，新台幣匯率累計貶值2.8角，貶幅為0.86%，與台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶幅相當，並列「最弱亞幣」。匯銀主管研判，若台股跌勢未止，不排除下周仍有機會續貶，甚至有進一步挑戰33元整數大關的機會。

不過，大型國銀交易室主管認為，「33元是重要心理關卡，估計老大（指央行）應該會在關卡前築個堤防、不會太快貶破」。

匯銀主管透露，熱錢如瘋狗浪般大舉匯出，估計一天落跑逾17億美元。眼見新台幣匯率如自由落體般迅速跌至32.7字頭，出口商如獲至寶、連忙進場拋售美元，與源源不絕匯出的熱錢上演「你丟我撿」，因熱錢匯出力道十分猛烈，為避免貶速過快，央行連忙加入出口商的拋匯陣容。熱錢、出口商加上央行共襄盛舉，匯市交易熱翻天，一日爆出34.37億美元的成交巨量，創史上第九大。

證交所統計顯示，外資賣超台股逾640億元，台股下挫529點，收在22,869點；過去三天，台股收盤價從近24,000點一路滑落至22,869點，累計跌掉逾千點。

展望後市，匯銀主管說，目前美國總統大選選情為牽動國內外股匯市的關鍵變數，目前市場傳出，美國總統拜登近日就會宣布退選，前總統川普勝選機率大增，因川普重返白宮，可能讓地緣政治情勢變得更為緊張，對新台幣匯率後市不利。此外，時序進入上市櫃公司股利發放旺季，外資領到股利後若大舉匯出，也會加重新台幣匯率的貶值壓力。

匯銀主管還說，日本央行干預後，一度讓日圓匯率反彈，但今天再度走貶，而日本央行將於7月底召開會議，是否進一步縮減購債規模，同樣為市場關注焦點。

央行統計顯示，美元指數今天上漲0.49%，非美貨幣清一色下挫；其中，日圓匯率貶值0.67%，成為亞幣貶值「領頭羊」，韓元匯率貶值0.55%居次，新台幣匯率貶幅0.38%，領先星元與人民幣匯率的0.28%和0.14%。