股匯雙殺 新台幣爆量重貶收32.73元探逾8年新低

台股連2天重挫，外資匯市大舉匯出，新台幣開盤就「跌跌不休」，新台幣兌美元今天收盤收在32.73元，單日重貶1.25角，匯價創下2016年5月以來新低，台北及元太外匯市場總成交金額更爆出34.37億美元的驚天巨量。

美股19日跌多漲少，加上台積電法人說明會失靈，台股今天終場下跌529.21點，收在22869.26點，跌幅2.26%，成交值新台幣5375.64億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超742.36億元。

外匯交易員表示，台股大跌，外資全天大量匯出，儘管出口商進場拋匯不多、但力道仍難以抵擋，「若沒央行調節，不知道貶到哪裡」，一來一往下也帶動今天成交量達到34.37億美元，交易量居今年第二大，前高為今年1月17日的35.26億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.65元，最高32.65元、最低32.798元。新台幣本週累計貶值1.69角，貶幅達0.52%，週線連6黑。新台幣7月以來合計已貶值2.8角，淪為最弱亞幣。

外匯交易員表示，儘管台積電法說表現亮眼，但外資仍明顯偏向匯出，新台幣短期可能偏貶，區間介於32.55元到33元間，後續可能也要觀察日本央行7月底開會是否釋出新的訊息。

遠雄人壽風控長儲蓉觀察，外資近期賣超台股，匯市直接匯出，帶動新台幣短期明顯走貶，但是預期隨著美國聯準會（Fed）9月降息機率高，台灣央行不太會有新動作，隨著美台利差縮小，新台幣年底前有可能相對走升，但美國選舉結果也會是今年最大變數。

根據央行統計，美元指數走升0.49%，亞洲貨幣一片倒，日圓重挫0.67%，韓元大貶0.55%，新台幣重貶0.38%、也是今年6月12日以來最大單日貶幅，新加坡幣貶0.28%，人民幣貶0.14%。