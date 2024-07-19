中華郵政提「避險成本」認列政策任務 政院原則同意

中華郵政日前指出，2023年因美國聯準會（Fed）急遽升息，台美利差急速擴大，全體壽險業一致面臨外匯避險成本高漲困境，中華郵政公司同樣受到高額避險成本影響，對此，行政院對於中華郵政公司2023年「郵政公司避險成本」得以認列政策任務，將公司考列甲等，交通部表示，將持續督導郵政公司在肩負政策性任務的同時，積極檢討相關業務營運風險，以提升公司競爭力與營運績效。

有關行政院就交通部申復中華郵政股份有限公司避險成本293.88億元，應認列為該公司配合專屬政策任務的必要支出理由，經行政院審認原則同意，依國營事業年度工作考成作業要點第4點第1項第2款「配合專屬該事業政策任務之法令規定者」規定，重新評核成績後，更正考成等第為甲等。行政院亦請郵政公司務必審慎檢討營運缺失，提升績效，以符評核要求。

交通部感謝行政院肯認郵政公司負有政策性任務，包含長期肩負普及服務、普惠金融等任務，並戮力配合政府執行防疫物資配送、普發現金等各項政策，業務經營亦受相關法令之規範及限制。同時也肯定郵政員工長期配合政府政策堅守崗位，戮力付出，為民眾提供便捷、優質的相關服務。

此外，經今日獲行政院回復同意改列後，交通部將持續督導郵政公司在肩負政策性任務，積極檢討相關業務營運風險，如在辦理投資及外債操作的資金運用上，預謀有效改善對策，以期提升郵政公司競爭力及營運績效。