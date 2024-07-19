國銀首家！台銀前進立陶宛 金管會：同意申設代表人辦事處

金管會19日指出，同意臺灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處。金管會指出，臺灣銀行考量我國與立陶宛近年展開經貿交流，且立陶宛位處歐洲及歐亞大陸之交叉口，於該國設立代表人辦事處，寫國銀首家插旗立陶宛。

金管會指出，此舉有助於臺灣銀行掌握中東歐市場商機，拓展該行海外業務發展。

金管會在2021年11月及2022年1月，分別核准同意輸出入銀行、合庫前往捷克設立布拉格辦事處，都位處中東歐。

臺灣銀行現已設有紐約、洛杉磯、香港、東京、新加坡、南非、倫敦、上海、廣州、福州與雪梨等11家分行，及孟買、仰光、矽谷、曼谷、法蘭克福、雅加達、胡志明市、馬尼拉、吉隆坡、鳳凰城與福岡等11家代表人辦事處。

金管會表示，國銀在歐洲據點尚有英國、法國、荷蘭、比利時、德國及捷克，在立陶宛目前未設有分支機構，臺灣銀行為第一家申設者。

花旗銀指出，美中貿易戰推動國際供應鏈重組，國內外半導體大廠陸續前往德國、波蘭設立據點，歐洲一躍成為近年全球製造商投資重點區域。據統計，2022年歐盟為台灣第四大貿易夥伴，僅次於中國大陸、美國和日本，雙邊貨品貿易總額高達842億歐元，相較前一年，台灣對歐盟的貨品出口成長陡增38%。顯示歐盟與台灣之間的貿易關係愈發緊密和活躍。

花旗銀指出，中東歐優越的近岸外包地理優勢，以及發達的製造業基礎，使其成為歐洲的製造中心，當地政府也積極制定減稅、補貼和環保政策等獎勵措施，吸引海外企業投資。

其中，政府也積極鼓勵台商赴歐投資，花旗銀指出，目前行政院國發會已與斯洛伐克、捷克和立陶宛三國簽署了18項合作備忘錄，並主導成立兩億美元的中東歐投資基金，以及10億美元的中東歐融資基金。