快訊

死不認錯「12星座屁孩篇」…火象我不可能錯、土象有證據嗎、風象拖人下水

獨／自稱「學渣」卻擠進國考窄門　她蹺課太多司法官的夢飛了

快訊／你也是嗎？微軟系統全球大當機 眾人全都「藍畫面」卡爛：下班了啦

國銀首家！台銀前進立陶宛 金管會：同意申設代表人辦事處

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會19日指出，同意臺灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處。金管會指出，臺灣銀行考量我國與立陶宛近年展開經貿交流，且立陶宛位處歐洲及歐亞大陸之交叉口，於該國設立代表人辦事處，寫國銀首家插旗立陶宛。

金管會指出，此舉有助於臺灣銀行掌握中東歐市場商機，拓展該行海外業務發展。

金管會在2021年11月及2022年1月，分別核准同意輸出入銀行、合庫前往捷克設立布拉格辦事處，都位處中東歐。

臺灣銀行現已設有紐約、洛杉磯、香港、東京、新加坡、南非、倫敦、上海、廣州、福州與雪梨等11家分行，及孟買、仰光、矽谷、曼谷、法蘭克福、雅加達、胡志明市、馬尼拉、吉隆坡、鳳凰城與福岡等11家代表人辦事處。

金管會表示，國銀在歐洲據點尚有英國、法國、荷蘭、比利時、德國及捷克，在立陶宛目前未設有分支機構，臺灣銀行為第一家申設者。

花旗銀指出，美中貿易戰推動國際供應鏈重組，國內外半導體大廠陸續前往德國、波蘭設立據點，歐洲一躍成為近年全球製造商投資重點區域。據統計，2022年歐盟為台灣第四大貿易夥伴，僅次於中國大陸、美國和日本，雙邊貨品貿易總額高達842億歐元，相較前一年，台灣對歐盟的貨品出口成長陡增38%。顯示歐盟與台灣之間的貿易關係愈發緊密和活躍。

花旗銀指出，中東歐優越的近岸外包地理優勢，以及發達的製造業基礎，使其成為歐洲的製造中心，當地政府也積極制定減稅、補貼和環保政策等獎勵措施，吸引海外企業投資。

其中，政府也積極鼓勵台商赴歐投資，花旗銀指出，目前行政院國發會已與斯洛伐克、捷克和立陶宛三國簽署了18項合作備忘錄，並主導成立兩億美元的中東歐投資基金，以及10億美元的中東歐融資基金。

臺灣銀行

延伸閱讀

金管會同意了！台銀將申請設立陶宛代表人辦事處

歐盟擬妥協？BMW、Volkswagen在中國生產的電動車可望躲過高關稅

匈總理奧班向歐盟建議：歐盟應就烏克蘭和會與中國展開磋商

抓到了！金管會揪四大缺失 開鍘王牌交易所152萬元

相關新聞

金管會同意了！台銀將申請設立陶宛代表人辦事處

金管會今日宣布，同意台灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處。

台幣活存優利 喊到10% 定存利率最高也接近2%

國內外銀行爭取消金客戶，積極推出新台幣高利存款專案搶市；放眼業界，活儲利率最高喊到10％，定存利率最高也接近2％水準，不...

銀行祭好康搶客 力拚開戶數

數家銀行祭出新台幣高利專案「吸金」，主要鎖定新資金或新客戶。換言之，存款族想拿到高利好康，必須是新客戶或匯入新資金，並符...

名家觀點／從金融觀點 透視「不上當」說

英國金融時報上月（2024年6月15日）透露，2023年4月間歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Le...

金融業防駭 金管會推動「零信任」 兩大關鍵

為避免駭客透過釣魚網站入侵金融業內網，進而發動攻擊，金管會昨（18）日發布「金融業導入零信任架構參考指引」，有兩大關鍵，...

壽險業務員 明年禁收保費

長達數十年的壽險業務員代收保戶保費，將走入歷史。金管會昨（18）日宣布，2025年1月1日起，全面禁止壽險、保代公司授權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。