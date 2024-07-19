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金管會同意了！台銀將申請設立陶宛代表人辦事處

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處。圖為台銀總行。圖/聯合報系資料照
台灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處。圖為台銀總行。圖/聯合報系資料照

金管會今日宣布，同意台灣銀行向立陶宛主管機關申請設立立陶宛代表人辦事處。

立陶宛為波羅的海三小國之一，在2021年由於支持台灣在立陶宛設立駐立陶宛台灣代表處，因此引發中共強烈不滿，認為這是公然在國際上製造「一中一台」，還因此將其與立陶宛的外交關係降為代辦級，表達強烈不滿、抗議。而由於立陶宛於外交上敢於大力支持台灣，政府也決定由國營龍頭銀行台灣銀行在立陶宛設置辦事處，象徵雙方要發展愈來愈緊密的經貿關係。

金管會指出，台銀考量我國與立陶宛近年展開經貿交流，且立陶宛位處歐洲及歐亞大陸之交叉口，於該國設立代表人辦事處，有助於掌握中東歐市場商機，拓展該行海外業務發展。我國銀行在歐洲據點尚有英國、法國、荷蘭、比利時、德國及捷克，在立陶宛目前未設有分支機構，台銀則為第一家申設者。

台銀現已設有紐約、洛杉磯、香港、東京、新加坡、南非、倫敦、上海、廣州、福州與雪梨等11家分行，及孟買、仰光、矽谷、曼谷、法蘭克福、雅加達、胡志明市、馬尼拉、吉隆坡、鳳凰城與福岡等11家代表人辦事處。

台銀 金管會

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