銀行數位帳戶高利率存款大戰開打 利率上看10%

各家銀行數位帳戶高利率存款大戰開打！台灣數位帳戶第一大、擁有390萬客戶的台新銀行Richart宣布推出新台幣活儲利率專案，利率最高可達3.68%；而聯邦銀行（2838）、將來銀行等也都祭出最高10%高利活存專案，王道銀行（2897）也在7月推出年利率最高8.8%的活存專案，衝刺用戶數。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶過去曾以8%領先各家銀行，日前宣布迎夏利率升級再加碼，即日起至明年1月20日，首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內高利活儲年利率10%的優惠，還有跨提跨轉每月各10次免手續費，另，美金定存也有最高8%。

將來銀行推出即日起至7月底成功開立帳戶並完成裝置綁定者，雙享「活存 10%」、「定存 10%」兩大專案，額度合計高達10萬元，限量1萬名。另也針對現金較為充裕的國人，9月底前開戶還能再享有主帳戶最高3.5％專案優惠利率。

王道銀行即日起至9月30日止，針對首次開立O-Bank存款帳戶之新戶，可享新台幣階梯高利活儲，客戶於成功開戶次一營業日起算兩個月內，新台幣活儲帳戶5萬元（含）以內資金享年利率8.8%，50,001元至50萬元（含）享年利率2.1%之優惠。

樂天國際銀行即日起至9月30日止，針對新戶推出限定的14天期優存專案，在1至10萬元存額內均可享有6%年利率，每人限存1筆。

台新銀行Richart帳戶數已突破390萬，單季成長26.7萬戶，總戶數和季成長數皆為全台之冠。為回饋廣大客戶的支持，推出即日起至2025年1月2日前新申辦Richart帳戶，新台幣活儲利率專案最高加碼至3.5%，最高可領1,750元；若為18到25歲的年輕新戶，利率最高可達3.68%。對於Richart既有客戶，只要完成任務亦可享新台幣30萬元內1.5%利率，存滿最高可領2,250元。

國泰世華銀青年子帳戶針對25歲以下存戶，推出即日起至12月31日，首次成功開立台幣帳戶者，並持有效子帳戶，專案期間年利率於新台幣5萬元內享3.5%高利活存利率。如果是舊戶者，也有3％高利活存。