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銀行祭好康搶客 力拚開戶數

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
數家銀行祭出新台幣高利專案「吸金」。 聯合報系資料照
數家銀行祭出新台幣高利專案「吸金」。 聯合報系資料照

數家銀行祭出新台幣高利專案「吸金」，主要鎖定新資金或新客戶。換言之，存款族想拿到高利好康，必須是新客戶或匯入新資金，並符合銀行限定的存款條件，才能「逐高利而居」。

7月推出新台幣高利專案的銀行，包括將來銀、聯邦銀（2838）、渣打銀、星展銀、凱基銀與王道銀，這些專案多半鎖定新資金，部分銀行也限定新客戶、也就是新開戶的民眾才能享高利。

國銀業者指出，銀行推高利定存與活存，首要目的是拚開戶數，也就是獲取新客戶，以活儲而言，銀行利息成本較低，而高利活儲，通常會有限定條件，例如高利時間僅限1個月或2個月，如果開戶數提前達到行內目標，優惠活動就會截止。

凱基銀 新台幣 渣打

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