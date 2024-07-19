台幣活存優利 喊到10% 定存利率最高也接近2%

國內外銀行爭取消金客戶，積極推出新台幣高利存款專案搶市；放眼業界，活儲利率最高喊到10％，定存利率最高也接近2％水準，不論國銀或外銀都加入戰局，國內廣大存款戶成為最大受惠者。

7月以來，多家銀行持續推出新台幣優利存款方案，除王道銀行、聯邦銀行（2838）、凱基銀行數位銀行與純網銀將來銀行外，外商渣打銀行與星展銀行也跟進，市場上新台幣高利專案百花齊放，國內存款戶也能有更多選擇。

放眼國銀新台幣高利專案，目前仍以聯邦銀與將來銀行最高。聯邦銀New New Bank數位帳戶，新台幣活儲利率最高10％，只要是新成功開戶次一月利息結算日，限額10萬以內，可享10％高利活儲，超過10萬部分，以牌告利率計息。另外，將來銀行自7月起，提供新戶10%優利活存，限額5萬以內、加息30天。

王道銀7月開跑的新台幣高利專案，推出2個月天期活儲8.8％，但限定帳戶日終餘額5萬元以內，但好康的是，超過5萬到50萬之間額度，王道銀仍提供2.1％活儲利率，就是希望客戶將王道銀帳戶當成主帳戶動機強烈；另外，王道銀也提供3個月1.91％定存專案，門檻相當親民，單筆只要2萬起跳、最高可以存到300萬。

凱基銀的數位帳戶也推出高利新台幣存款，給出5萬元內，可享活儲牌告利率再加碼2.6％、目前達3.405％利率，超過5萬到100萬元內，活儲優利降至活儲牌告利率加碼0.52％、目前為1.325％。

渣打銀持續搶客，推新台幣高利活存與定存雙專案，雙雙鎖定新資金，活存戶只要匯入新資金，加上VISA金融卡刷卡滿額累計年消費等值新台幣2萬元以上，以及為優先理財貴賓新客戶，就可以享有2％高利活存；另外，提供6個月天期1.7％高利定存專案。

渣打銀高利新台幣存款專案與其他銀行不同在於，兩項專案的起存門檻都是以百萬計，1.7％高利定存為100萬起跳、最高可以承作1,000萬元，2％高利活存為200萬起跳。

星展銀推出新台幣定存專案，預計總額度50億元，給出3個月1.6％、8個月1.7％兩方案，與渣打銀相同，都必須是星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶等財富管理客戶，門檻也偏高、100萬起跳，每人最高可承作1,500萬元。