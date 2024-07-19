聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融業資安指引 點名6領域

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會昨宣布「金融業導入零信任架構參考指引」，希望金融業從遠距辦公、雲端存取、系統維運管理、應用系統管理、服務供應商、跨機構協作等六大高風險場域先行加強零信任架構。

金管會資訊服務處長林裕泰說，第一級為靜態指標，著重既有資安防護機制優化及整合，包含雙因子身分鑑別、設備識別、網路區隔與流量加密、機敏資料加密及外洩防護等。

第二級融入動態指標，採零信任「永不信任、持續驗證」概念，將資源存取時如時間、地點、設備合規狀態等納為授權審核條件。第三級為即時指標，建議整合資安監控機制，對入侵指標或攻擊行為樣態等進行即時偵測、判斷與應處。第四級為最佳化整合指標，建立可依資安政策快速調適的一致性且自動化管理機制，確保安全性及合規性。

資安 金管會 金融業

延伸閱讀

防駭客入內網！「零信任指引」上路 金融業要做兩件事

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

AI PC熱潮當道 微軟策略副總：台灣是策略性合作夥伴

行政工作不減量反加量 年輕老師「大逃亡」不願意接行政難擋

相關新聞

防駭客入內網！「零信任指引」上路 金融業要做兩件事

為避免駭客透過釣魚網站入侵金融業內網，進而發動攻擊，金管會發布「金融業導入零信任架構參考指引」，有兩大關鍵，一、金融業需...

金融業資安指引 點名6領域

金管會昨宣布「金融業導入零信任架構參考指引」，希望金融業從遠距辦公、雲端存取、系統維運管理、應用系統管理、服務供應商、跨...

抓到了！金管會揪四大缺失 開鍘王牌交易所152萬元

金管會去年底對四家大型虛擬貨幣業者辦理專案金檢，裁罰首例出爐。金管會金檢發現，王牌交易所有四大缺失，公告裁罰152萬元。...

公股銀青創、微創貸款 去年底達8.6萬人「7成男性」

為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展所推出的青年創業及啟動金貸款計畫，根據財政部統計，到去年底貸...

Fed考慮調整對系統性重要銀行要求 金管會：若國際調整將適時參考

外媒報導，美國聯準會（Fed）正考慮對美國全球系統性重要銀行（G-SIBs）調整額外資本要求計算方法，金管會今天表示，尚...

台股狂跌、新台幣匯率卻逆勢升值 匯銀主管這麼說

國內股匯各走各路。儘管外資18日賣超台股逾500億元，台股指數盤中一度下殺逾600點，促使部分外資在第一時間抽腿撤出，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。