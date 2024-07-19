一銀品牌影片 獲廣大回響

第一銀行積極打造年輕化品牌形象，去年推出《第一次銀行》及與藝人溫妮合拍的《E起動起來》ESG唱跳影片，獲廣大迴響，累積觀看次數超過300萬次，為深植「就在你左右」品牌宣言，今年接續推出《超時空特務》系列影片，力邀網路高人氣藝人展榮、展瑞，出演科幻又帥氣的雙特務，以快節奏喜劇帶領觀眾穿越時空，突破想像力。

《超時空特務》第一集「處處是機匯」描述一名經營直播代購的年輕網美，休假前夕突然發現外幣帳戶餘額不足，無法匯出貨品採購款項，此時來自時空管理部的兩位特務，利用高科技裝備卻意外惹出搞笑烏龍，而網美其實只需要透過第一銀行「24小時輕捷換匯」線上服務，就能輕鬆解決難題。影片僅30秒，快節奏加上荒誕情節，搭配科幻感十足的特效，融合時下短影音潮流，傳達「失控特務幫倒忙，其實只需要第一銀行」核心理念，營造快速便捷且年輕化的品牌風格。

《超時空特務》系列影片共六集，即日起將雙周更新並陸續於第一銀行YouTube頻道上架，第二至六集分別為「防詐少年團」、「出國貸就補」、「請支援轉帳」、「基少成多」及「E起動起來」，除提醒民眾留意通訊軟體假投資詐騙態樣，也透過創意內容結合第一銀行的產品與服務，如第e數速貸、iLEO數位帳戶及百元奇基。

第六集中，展榮、展瑞更將親自換上青蛙裝，走進五股溼地移除外來種植物小花蔓澤蘭，響應第一銀行維護地球生物多樣性的使命；8月12日，展榮、展瑞也將前往一銀ESG Podcast《一銀陪你聊「新」事》錄音間，由主持人阿Ken專訪兩位特務男主角，分享拍攝花絮與生活小故事。

第一銀行持續提供創新金融商品，今年度品牌影片透過超現實世界觀，傳達「就在你左右」的品牌價值，提升民眾對第一銀行認同感，貫徹「客戶至上 服務第一」精神，成為民眾首選的第一品牌。