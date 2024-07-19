中信「錢的多重宇宙」展 火熱

中信金控（2891）積極推展金融教育，位於台北市南港區的中國信託金融園區推出多樣限定活動，包括開展三周觀展人次破萬的中國信託文薈館特展「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」、「Vroom!飆速水樂園」與「2024風之盃滑步車大賽」。

文薈館昨（18）日舉辦「錢的多重宇宙」特別活動，文薈館管理委員會主任委員暨中國信託慈善基金會副董事長陳國世化身中信號艦長，邀請觀展親子一同探索浩瀚宇宙中的金融知識。

包括陳國世、文薈館副館長暨中信金人資長卓長興、文薈館總幹事、中信銀公共關係暨公益推展處處長林永勝，與台北市政府警察局南港分局分局長張耀仁，昨日共同出席特展，與百位孩子們共同學習金融知識。

陳國世表示，此次特展目的在激發學童學習金融知識的熱情，特別從聽覺、觸覺、嗅覺、視覺及警覺五大感知，帶領孩童認識新台幣，協助家長陪伴孩子親子共學。

「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展此次布置，採用宇宙配色與科技感卡通風格，貼近兒童，透過Q版星球人的介紹，利用視覺辨別真偽鈔票，聽覺體驗數鈔聲、銅板聲或結帳聲，嗅覺感受錢幣的味道，以及觸覺模擬視障者如何識別鈔票等互動裝置，兒童透過自身感知，可以學習錢的各種知識。

觀展後，民眾還可以DIY鋼印製作專屬鈔票，並設置拍攝創意照的3D錯視地貼，展現漂浮在宇宙中的視覺效果。

另外，為提高全民防詐意識，此次特展，更特別與台北市政府警察局南港分局攜手策劃「防詐大挑戰」專區，收集生活中常見的詐騙話術供民眾建立預防觀念，避免財物損失。

除文薈館外，中國信託金融園區以「速度與清涼」為主題在中庭廣場推出系列活動。7月20日、7月21日推出設有溜滑梯與戲水區的「Vroom! 飆速水樂園」。

8月10日、8月11日則舉辦每年逾5,000人次參與的「2024風之盃滑步車大賽」小小選手競技活動，採網路限量免費報名，參賽可獲得完賽證書、客製化雷雕獎牌、獨家設計飄帶，當日於園區消費單筆滿100元能憑發票兌換「風之盃嘉年華」派對券一張，派對攤位關卡結合交通宣導教育，全數闖關通過有機會獲得活動紋身貼紙、環保杯袋，讓未參加賽事的小朋友也可體驗滑步車樂趣。

中國信託金融園區致力打造優質的親子友善空間，文薈館即日起至今年9月29日推出寓教於樂的金融教育主題展覽「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」特展，歡迎20人以上親子團體、學校預約導覽。