王牌交易所四缺失 罰
金管會去年底對四家大型虛擬貨幣業者辦理專案金檢，裁罰首例出爐。金管會金檢發現，王牌交易所有四大缺失，昨（18）日公告裁罰152萬元。這也是首度通過金管會法遵聲明挨罰者。
王牌交易所這四大缺失，包括未確實對高風險客戶做強化審查、未確實了解客戶資金來源、未完整保留客戶交易紀錄，也將客戶個資留在外部公司系統且沒有適當安全措施。後續不排除還有其他虛擬貨幣業者，因當時金檢缺失而遭處分。
金管會先前抓到一家未申報洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者─鴻翰創意，依洗錢防制法處50萬元罰鍰。
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