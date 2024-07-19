壽險業務員 明年禁收保費

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

長達數十年的壽險業務員代收保戶保費，將走入歷史。金管會昨（18）日宣布，2025年1月1日起，全面禁止壽險、保代公司授權其業務員代收保戶現金保費，公司僅能改派內勤人員代收、或提供保戶其他多元繳費管道，包括授權銀行帳戶自動扣繳、信用卡自動扣款、臨櫃或超商繳保費等。

據金管會調查，目前全台21家壽險公司中，僅有七家壽險公司准許業務員代收保費。這七家是國泰人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦、宏泰人壽、元大人壽、安聯人壽。2025年1月1日起，這七家壽險公司都不能再授權業務員代收保戶保費，但產險業不受影響。

保險局主秘古坤榮說，為避免業務員不當利用與保戶信任關係，透過代收保戶現金保費而挪用，經與壽險公會討論後，在今年7月12日發布規定，從2025年1月1日起，壽險業不能授權有權代收保費者，包括壽險業務員、保險代理人或其所屬的業務員代收保戶以現金方式繳保費。

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