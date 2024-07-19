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名家觀點／從金融觀點 透視「不上當」說

經濟日報／ 陳冲
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪問北京時，被告知美國曾誘使北京攻台，但習不上當。 新華社
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪問北京時，被告知美國曾誘使北京攻台，但習不上當。 新華社

英國金融時報上月（2024年6月15日）透露，2023年4月間歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪問北京時，被告知美國曾誘使北京攻台，但習不上當（He said the US was trying to trick China into invading Taiwan, but he would not take the bait），白宮／國務院旋即反駁不是這回事（It’s certainly not accurate），也不知是想打臉誰（金融時報？范德賴恩？還是北京？），引發各種陰謀論。

最妙的是台北不同媒體翻譯各有不同，外交部也湊熱鬧，插話表示國際社會很清楚，究竟是誰要改變現狀？ 其實這話講了等於沒講。

事過400天，突然傳出舊聞，難免會有陰謀論，而華盛頓反應快速，令人不禁想起15年前一段舊事。2009年3月23日中國人民銀行行長周小川，在自家網站發表一篇「國際貨幣體系改革的理想目標」，對國際準備貨幣提出一些看法。次日（3月24日）上任總統才兩個月的歐巴馬，捺不住氣，在白宮記者會以總統之尊駁斥周小川的倡議，認為無必要改變現狀。以上駟對下駟，才真是無必要，其後一周內，改由財政部長蓋特納及聯準會主席柏南克在國會詢答，表明美國立場：無意改變現狀。

道理簡單，現狀對美有利，尤其是晚近幾任總統，大幅擴張聯準會資負表、加速國債增長，毫無愧色，當然樂見國際貨幣體系大致維持1971年Nixon shock後的現狀。2009年3月白宮主人的急於表態，以及最近任憑媒體質疑石油美元協議仍一語不發，應該都與國家利益攸關，這也是一種美國不上當。

周小川能驚動美國總統回應，自然面子十足，而文章發表前想必早就鴨子划水已久，做過不少功課。2009年迄今已久，自然早已順水推舟祭出一些既定措施，包括設立CIPS（人民幣跨境支付系統）網羅千餘家銀行參與、促成國際貨幣基金SDR納入人民幣、領先積極研發CBDC、配合一帶一路將人民幣國際化、逐步擴大BRICs（金磚國家）等，只要觀察SWIFT平台下，支付清算板塊的微妙挪移，就可知二十年磨一劍，已漸見績效。

日圓、歐元，都曾有意無意要取代美元，但均功敗垂成。去美元化，絕非一蹴可幾，北京縱有規畫，在美元主場（Dollar dominance）優勢仍存下，必然了解，如與美國軍事對峙（或發生戰爭），也會因金融、科技另闢戰場，而討不了便宜。

簡言之，時候未到，既然時機尚未成熟，自然不宜躁進，難怪范德賴恩在北京會聽到would not take the bait的說法。

7月以降，媒體為誰想挑起世界（或台海）大戰，爭論不休，說實話，這種腳趾動的燈謎（典出鏡花緣），局外人實在無從猜測。不過刑案追兇常由動機／獲益推論，雖不盡然精確，但不中亦不遠。目前沒有國家承認真想發動戰事，至少不會想直接介入，俄烏戰局，造成俄羅斯3,000億美元資產凍結的慘況，西方國家銀行也賠上政治干預金融的惡名，是活生生的殷鑑。

因此在SWIFT結算平台尚未有結構性改變、CIPS系統未成氣候、與友好國家SWAP布局未完整、IMF投票制度未有利修改前，發動戰爭，應不是北京的優先選項。而時間既然是重要因素，那美國是否會計劃儘早介入戰事，或進行代理人戰爭？ 對軍事我欠了解，但依照國際上歷次兵推，多屬兩敗俱傷，最多也是Pyrrhic victory（慘勝），輕啟戰端，應不是智者所當為。不會上當？應該是任何一方，都不會輕易上當，Ｗho will take the bait？ 大魚拒吞餌，小蝦米又何必想不開？

（作者是新世代金融基金會董事長）

北京 美國

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