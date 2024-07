名家觀點／從金融觀點 透視「不上當」說

英國金融時報上月(2024年6月15日)透露,2023年4月間歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)訪問北京時,被告知美國曾誘使北京攻台,但習不上當(He said the US was trying to trick China into invading Taiwan, but he would not take the bait),白宮/國務院旋即反駁不是這回事(It’s certainly not accurate),也不知是想打臉誰(金融時報?范德賴恩?還是北京?),引發各種陰謀論。

最妙的是台北不同媒體翻譯各有不同,外交部也湊熱鬧,插話表示國際社會很清楚,究竟是誰要改變現狀? 其實這話講了等於沒講。

事過400天,突然傳出舊聞,難免會有陰謀論,而華盛頓反應快速,令人不禁想起15年前一段舊事。2009年3月23日中國人民銀行行長周小川,在自家網站發表一篇「國際貨幣體系改革的理想目標」,對國際準備貨幣提出一些看法。次日(3月24日)上任總統才兩個月的歐巴馬,捺不住氣,在白宮記者會以總統之尊駁斥周小川的倡議,認為無必要改變現狀。以上駟對下駟,才真是無必要,其後一周內,改由財政部長蓋特納及聯準會主席柏南克在國會詢答,表明美國立場:無意改變現狀。

道理簡單,現狀對美有利,尤其是晚近幾任總統,大幅擴張聯準會資負表、加速國債增長,毫無愧色,當然樂見國際貨幣體系大致維持1971年Nixon shock後的現狀。2009年3月白宮主人的急於表態,以及最近任憑媒體質疑石油美元協議仍一語不發,應該都與國家利益攸關,這也是一種美國不上當。

周小川能驚動美國總統回應,自然面子十足,而文章發表前想必早就鴨子划水已久,做過不少功課。2009年迄今已久,自然早已順水推舟祭出一些既定措施,包括設立CIPS(人民幣跨境支付系統)網羅千餘家銀行參與、促成國際貨幣基金SDR納入人民幣、領先積極研發CBDC、配合一帶一路將人民幣國際化、逐步擴大BRICs(金磚國家)等,只要觀察SWIFT平台下,支付清算板塊的微妙挪移,就可知二十年磨一劍,已漸見績效。

日圓、歐元,都曾有意無意要取代美元,但均功敗垂成。去美元化,絕非一蹴可幾,北京縱有規畫,在美元主場(Dollar dominance)優勢仍存下,必然了解,如與美國軍事對峙(或發生戰爭),也會因金融、科技另闢戰場,而討不了便宜。

簡言之,時候未到,既然時機尚未成熟,自然不宜躁進,難怪范德賴恩在北京會聽到would not take the bait的說法。

7月以降,媒體為誰想挑起世界(或台海)大戰,爭論不休,說實話,這種腳趾動的燈謎(典出鏡花緣),局外人實在無從猜測。不過刑案追兇常由動機/獲益推論,雖不盡然精確,但不中亦不遠。目前沒有國家承認真想發動戰事,至少不會想直接介入,俄烏戰局,造成俄羅斯3,000億美元資產凍結的慘況,西方國家銀行也賠上政治干預金融的惡名,是活生生的殷鑑。

因此在SWIFT結算平台尚未有結構性改變、CIPS系統未成氣候、與友好國家SWAP布局未完整、IMF投票制度未有利修改前,發動戰爭,應不是北京的優先選項。而時間既然是重要因素,那美國是否會計劃儘早介入戰事,或進行代理人戰爭? 對軍事我欠了解,但依照國際上歷次兵推,多屬兩敗俱傷,最多也是Pyrrhic victory(慘勝),輕啟戰端,應不是智者所當為。不會上當?應該是任何一方,都不會輕易上當,Who will take the bait? 大魚拒吞餌,小蝦米又何必想不開?

(作者是新世代金融基金會董事長)