小心！地下保單5風險 得交遺產稅又無稅負優惠

金管會示警，民眾買地下保單有五大風險，包括爭議求助無門、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙，及死亡保險金要計入遺產稅，也無法做為所得稅的列舉扣除額。

金管會觀察，在台非法銷售的業者都是包裝成資產管理或財務公司等各種名義，在社群媒體、網路推介招攬。又以香港、美國地下保單最多。

金管會從2008年至今到今年上半年止，已移送了40件非法在台銷售的地下保單案件給檢調，最高紀錄是在2011年當年移送了13件。目前調查局偵辦中有一件，其餘39件都已送到法院。

依規定，在台非法銷售、代理、或招攬地下或境外保單，可處3年以下有期徒刑併科300萬以上、2000萬元以下罰金。

金管會指出，銷售境外保單的公司，多是未經金管會許可設立的外國保險公司，發行的保單也是沒有經過金管會審查通過的，民眾如果貿然購買，可能會面臨5大風險。