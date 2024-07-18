快訊

今年首度開放！台大生成式AI課破1000人搶修 近200學生來自文學院

日埼玉縣公寓爆炸「外壁玻璃震飛」路上釀3傷 JR東日本停駛影響2萬人

小心！地下保單5風險 得交遺產稅又無稅負優惠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會示警，民眾買地下保單有五大風險，包括爭議求助無門、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙，及死亡保險金要計入遺產稅，也無法做為所得稅的列舉扣除額。

金管會觀察，在台非法銷售的業者都是包裝成資產管理或財務公司等各種名義，在社群媒體、網路推介招攬。又以香港、美國地下保單最多。

金管會從2008年至今到今年上半年止，已移送了40件非法在台銷售的地下保單案件給檢調，最高紀錄是在2011年當年移送了13件。目前調查局偵辦中有一件，其餘39件都已送到法院。

依規定，在台非法銷售、代理、或招攬地下或境外保單，可處3年以下有期徒刑併科300萬以上、2000萬元以下罰金。

金管會指出，銷售境外保單的公司，多是未經金管會許可設立的外國保險公司，發行的保單也是沒有經過金管會審查通過的，民眾如果貿然購買，可能會面臨5大風險。

一、保險爭議恐求助無門，金管會表示，如果民眾買地下保單，遇到保險理賠糾紛後，需要自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理。

二、資訊不對稱，因境外保單多是以英文書寫或是中文譯本，資訊可能不透明，導致民眾無法充分了解保險契約內容。

三、法律保護不足，發行境外保單的保險公司不受我國保險法規範，無法獲得我國保險安定基金的相關保障。

四、恐有被詐騙的風險，因為不肖人士可能藉由提供假的境外保單，消費者在難以辨別的情況下，會被騙取保險費。

五、境外保單不被我國法律所承認，消費者所支付的保費，無法做為所得稅列舉扣除額，而境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產規定，等於死亡保險金會被列為遺產稅繳稅。

保單 保險金 金管會

延伸閱讀

台股大跌371點 金管會提三點信心喊話

防挪用客戶保費 明年1月1日起壽險業者全面禁止業務員代收

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

名人遭冒名行騙層出不窮...連國泰金董座也不忍了！金管會祭3招阻詐

相關新聞

防駭客入內網！「零信任指引」上路 金融業要做兩件事

為避免駭客透過釣魚網站入侵金融業內網，進而發動攻擊，金管會發布「金融業導入零信任架構參考指引」，有兩大關鍵，一、金融業需...

抓到了！金管會揪四大缺失 開鍘王牌交易所152萬元

金管會去年底對四家大型虛擬貨幣業者辦理專案金檢，裁罰首例出爐。金管會金檢發現，王牌交易所有四大缺失，公告裁罰152萬元。...

公股銀青創、微創貸款 去年底達8.6萬人「7成男性」

為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展所推出的青年創業及啟動金貸款計畫，根據財政部統計，到去年底貸...

Fed考慮調整對系統性重要銀行要求 金管會：若國際調整將適時參考

外媒報導，美國聯準會（Fed）正考慮對美國全球系統性重要銀行（G-SIBs）調整額外資本要求計算方法，金管會今天表示，尚...

台股狂跌、新台幣匯率卻逆勢升值 匯銀主管這麼說

國內股匯各走各路。儘管外資18日賣超台股逾500億元，台股指數盤中一度下殺逾600點，促使部分外資在第一時間抽腿撤出，新...

防挪用客戶保費 明年1月1日起壽險業者全面禁止業務員代收

金管會今日指出，為避免業務員挪用客戶保費的風險，已在7月12日發函壽險公司，明訂自明年的1月1日起，壽險業不能授權業務員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。