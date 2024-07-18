小心！地下保單5風險 得交遺產稅又無稅負優惠
金管會示警，民眾買地下保單有五大風險，包括爭議求助無門、資訊不對稱、法律保護不足、被詐騙，及死亡保險金要計入遺產稅，也無法做為所得稅的列舉扣除額。
金管會觀察，在台非法銷售的業者都是包裝成資產管理或財務公司等各種名義，在社群媒體、網路推介招攬。又以香港、美國地下保單最多。
金管會從2008年至今到今年上半年止，已移送了40件非法在台銷售的地下保單案件給檢調，最高紀錄是在2011年當年移送了13件。目前調查局偵辦中有一件，其餘39件都已送到法院。
依規定，在台非法銷售、代理、或招攬地下或境外保單，可處3年以下有期徒刑併科300萬以上、2000萬元以下罰金。
金管會指出，銷售境外保單的公司，多是未經金管會許可設立的外國保險公司，發行的保單也是沒有經過金管會審查通過的，民眾如果貿然購買，可能會面臨5大風險。
一、保險爭議恐求助無門，金管會表示，如果民眾買地下保單，遇到保險理賠糾紛後，需要自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理。
二、資訊不對稱，因境外保單多是以英文書寫或是中文譯本，資訊可能不透明，導致民眾無法充分了解保險契約內容。
三、法律保護不足，發行境外保單的保險公司不受我國保險法規範，無法獲得我國保險安定基金的相關保障。
四、恐有被詐騙的風險，因為不肖人士可能藉由提供假的境外保單，消費者在難以辨別的情況下，會被騙取保險費。
五、境外保單不被我國法律所承認，消費者所支付的保費，無法做為所得稅列舉扣除額，而境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產規定，等於死亡保險金會被列為遺產稅繳稅。
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