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電動車專屬保單7月起上路 業者提醒3點要留意

中央社／ 台北18日電

電動車專屬險7月起上路，電動車車主投保新車體險保費將較過往提高約5%至10%。產險業今天提醒，電動車專屬險僅限於使用電池供應電力的純電動車，油電混合車並不適用，提醒民眾投保時多加留意。

淨零新時代，電動車成未來主流，但電動車零件及維修方法皆與一般傳統燃油車不同，發生碰撞常是全損，以致電動車損率明顯高於一般傳統油車，有必要獨立出專屬保險，金管會核定電動車專屬保險參考條款及附加條款，已於今年7月1日起正式實施。

對於電動車車主而言，有3點必須留意。首先，各產險公司於7月起推出自家電動車專屬保單，但部分產險公司基於內部作業考量等因素，保險於9月起生效，例如富邦產險即宣布電動車車種將於9月起適用電動車專屬險。

其次，富邦產險提醒，電動車專屬險僅限於使用電池供應電力的純電動車，油電混合車並不適用電動車專屬險，而是與燃油車、輕油電車等一樣適用一般汽車險定型化契約，民眾投保時須留意。

富邦產險也建議，民眾可先查看行照資訊，車牌號碼為E、RE或WE開頭，排氣量單位為HP（馬力）等屬電動車款，適用電動車專屬險。

第3，富邦產險說明，金管會核定的電動車專屬險參考條款，單純電池自燃或爆炸導致的車體損失、充電期間因充電導致的毀損滅失、充電期間因充電所致第三人傷害、死亡或財務受有損害均不在承保範圍，建議電動車車主可視需要加保附加條款。

富邦 產險 電動車

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