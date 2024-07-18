防駭客入內網！「零信任指引」上路 金融業要做兩件事

為避免駭客透過釣魚網站入侵金融業內網，進而發動攻擊，金管會發布「金融業導入零信任架構參考指引」，有兩大關鍵，一、金融業需將資安防護商品或解決方案做整合，以提早偵測異常、阻斷重大資安事件，二、六大高風險資安場域，希望金融業可優先盤點。

台灣金融史上第一次，東歐駭客集團從銀行倫敦一台電話錄音伺服器，橫跨一萬公里，遠端遙控台灣北中兩地，讓這家大型銀行共41台ATM「自動吐鈔」還派出車手盜領了逾8,300萬元，引發市場譁然。

金管會資訊服務處長林裕泰說，推動「零信任」這件事精神就是「永不信任」。不要相信內網有不被入侵的機會。而導入「零信任」不是買新產品或解決方案去替換，而是逐步漸進的進階整合。

如駭客透過釣魚郵件，侵入內部設備，從內部發布攻擊時，內網是否可有相當等級的資安防護，當駭客在內部攻擊時，可做適當偵測、攔阻和阻擋。

林裕泰說，過去金融業的「零信任」是很大框架，公布該指引是希望藉由一個明確架構和參考指引，讓金融業不再從個別的「點」來做，是從駭客攻擊的路徑去看。

金管會希望各金融業加強兩大方向，一、將五大資料存取途徑的「點」連成一條線。這五大資料存取途徑是身分、設備、網路、應用程式和資料，而「點」連成「線」，是將駭客攻擊樣態做關聯性分析，以及早偵測。

例如駭客偽冒身分登入，會植入其使用設備（例如木馬程式），透過網路做一些探測性行為，再進入應用程式並取得授權，取得關鍵性或機敏性資料。

他說，當出現攻擊時，資安防護不能只看一個點，而是要對準到駭客攻擊行為，當每個點所部署資安防護，發生事件時，是否可以集中收集、做關聯分析，依駭客攻擊樣態做對照。

這些資安防護機制可以整合，可及早發現異常、及早點阻斷一些嚴重資安事件，這就連成了一條線。

第一件要做的事情，把既有資安防護商品，或解決方案，可做一些整合。整合就是資安監控機制和事件管理平台中，把一些資訊可做清楚收集做管理分析，找到異常樣態。

其次，將以六大高風險場域的地方可以優先強化，優先做盤點。包括遠距辦公、雲端存取、系統維運管理、應用系統管理、服務供應商、跨機構協作等。

金管會上半年調查了38家國銀、40家保險業和19家較大規模券商、1家期貨和三家投信，各金融業在既有資安防護「點」上，有跟零信任相關的防護項目，公布該指引後，希望各業者把對零信任概念對齊才能做更有系統整理。

因此僅行政指導，金管會希望實施一階段後，若各金融業在資安防護原則執行上都已達成，就可以請各公會評估納入自律規範，形成一個具體可實施條文。