抓到了！金管會揪四大缺失 開鍘王牌交易所152萬元

金管會去年底對四家大型虛擬貨幣業者辦理專案金檢，裁罰首例出爐。金管會金檢發現，王牌交易所有四大缺失，公告裁罰152萬元。這也是首度通過金管會法遵聲明者挨罰者。

王牌交易所這四大缺失，包括未確實對高風險客戶做強化審查、未確實了解客戶資金來源、未完整保留客戶交易紀錄，也將客戶個資留在外部公司系統且沒有適當安全措施。

據了解，後續不排除還有其他虛擬貨幣業者因當時金檢缺失而遭處分。

金管會在2024年初，才抓到一家未向金管會申報洗錢防制法遵聲明、而從事虛擬貨幣業者─鴻翰創意有限公司，當時是依照洗錢防制法規定，處50萬元罰鍰。這次則是針對已完成法遵聲明者，卻仍違規者做處分，顯示金管會對虛擬貨幣業者違規不手軟。

金管會公告，在2023年11月間對王牌交易所做專案金檢時，發現四大缺失，一、未確實對高風險客戶做強化審查、未確實瞭解建立業務關係目的及性質、未完整辨識及驗證客戶身分、未確實辨識法人客戶的實質受益人、未審慎評估提高客戶風險等級的必要性等。

二、未確實了解客戶資金來源。對交易持續監控部分，沒有因應客戶洗錢風險等級去訂定不同的監控門檻值、未確實記錄對可疑交易警示處理狀態，及對同一客戶觸發可疑交易警示所辦理調查紀錄、未確實瞭解客戶資金來源及去向。

三、對紀錄保存有未完整留存為客戶辦理虛擬資產移轉外部發送方的錢包地址資料，與客戶往來及交易紀錄憑證等情事，及金管會辦理查核有漏未提供虛擬資產移轉資料等。

四、將客戶個資留存於外部公司系統，未有適當安全措施。