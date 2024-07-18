公股銀青創、微創貸款 去年底達8.6萬人「7成男性」

為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展所推出的青年創業及啟動金貸款計畫，根據財政部統計，到去年底貸款人數為8.6萬人，其中男性占比達7成。

青創及微型創業鳳凰貸款承貸金融機構包含公、民營機構，但一向以公股銀行為主。觀察公股銀行各年底青創貸款狀況，108 年以前各年底貸款人數僅1萬人上下。

110年因新冠肺炎疫情嚴峻並進入三級警戒，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款周轉人數爆增，該年底累計貸款人數及貸款餘額分別達6.3萬人及471億元；其後兩年波動相對稍緩，至112年底貸款人數8.4萬人，貸款餘額489億元，4年間各增7.2倍及6.6倍。

性別結構方面，近年男性貸款人數占比介於68%~70%，若折算兩性平均每人貸款餘額，男性大多高於女性，112年底平均每位男性貸款餘額59.6萬元，較女性高出3.5萬元。

公股銀行也辦理以協助婦女、中高齡國民及離島居民創業的微型創業鳳凰貸款。109年因應疫情對經濟衝擊，增納年滿20歲失業者。本項貸款因適用對象侷限特定族群，108年以來各年底貸款人數在2400人上下，112年底貸款餘額 10.8億元，較108年底增加25.8%。

以貸款人性別來看，近5年女性占7成4以上，切合協助女性完成創業夢想的主要功能，換算成平均每人貸款餘額，男性則高於女性，112年底男性平均每人50.2萬元，女性41萬元。