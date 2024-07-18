Fed考慮調整對系統性重要銀行要求 金管會：若國際調整將適時參考

外媒報導，美國聯準會（Fed）正考慮對美國全球系統性重要銀行（G-SIBs）調整額外資本要求計算方法，金管會今天表示，尚未看見Fed正式於官網發布資訊，若國際規範調整，金管會將納入參考，適時研議是否調整對國內D-SIBs要求。

金管會指定系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）共6家，包括中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行。除了第一銀行自2020年起被指定外，其餘均自2019年起被指定為D-SIBs。

各國監理機關對系統性重要銀行資本標準要求，均較一般銀行更嚴格，以台灣為例，若被金管會指定為D-SIBs，應自被指定日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報經營危機應變措施及每年辦理並通過2年期壓力測試。

根據外媒報導，Fed正考慮對美國G-SIBs調整額外資本要求計算方法，此舉可望使美國8大銀行合計省下數十億美元。此消息引起金融市場關注，台灣後續是否可能參考美國作法，對D-SIBs額外資本要求進行調整。

金管會銀行局副局長林志吉今天說明，外傳聯準會考慮對美國G-SIBs調整額外資本要求計算方法，經查閱聯準會官網，尚未看見正式發布相關資訊，即此消息還未確定。

林志吉表示，金管會指定6家系統性重要銀行，要求增提額外法定資本及內部管理資本，依循的是巴塞爾資本協定規範，以降低系統性重要金融機構傳染風險並提高損失吸收能力。

他說，金管會將持續觀察巴塞爾銀行監理委員會發布的各項國際規範，若國際規範有所調整，金管會將納入參考，在兼顧國際接軌及穩健可行原則下，適時研議是否進行調整或修正。

另外，為降低匯兌避險成本，壽險公會5月向金管會遞建議案，希望修正「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」，將重大事故準備金等6項負債準備金轉列外匯價格變動準備金，並拉高提存及沖抵比率。金管會保險局主秘古坤榮今天提到，目前金管會正就壽險公會建議合理性與可行性進行評估中。

金管會主委彭金隆日前透露，他上任後首要想先解決的是壽險業外匯避險困境，金管會已決議修正外匯價格準備金制度，加大壽險業外匯準備金可提存上限及可沖抵範圍，協助壽險業提升匯率風險管理彈性，未來壽險業可善用外價金制度降低避險比率，用所節省避險成本直接充實資本。