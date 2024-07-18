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台股狂跌、新台幣匯率卻逆勢升值 匯銀主管這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
資深匯銀主管表示，台股指數今天盤中殺聲震天，不過外資實際匯出的量沒有想像中多，甚至還有一波外資逆勢匯入，外界推測是台積電（2330）法說會報佳音，吸引新一波熱錢進駐卡位。圖／聯合報系資料庫
資深匯銀主管表示，台股指數今天盤中殺聲震天，不過外資實際匯出的量沒有想像中多，甚至還有一波外資逆勢匯入，外界推測是台積電（2330）法說會報佳音，吸引新一波熱錢進駐卡位。圖／聯合報系資料庫

國內股匯各走各路。儘管外資18日賣超台股逾500億元，台股指數盤中一度下殺逾600點，促使部分外資在第一時間抽腿撤出，新台幣匯率盤中也一度貶至32.65元，但隨著午後台股跌點收斂，熱錢反手匯入，匯市豬羊變色、翻升1.1分，以32.605元報收，連兩日升值，總成交量為17.77億美元。

資深匯銀主管表示，台股指數今天盤中殺聲震天，不過外資實際匯出的量沒有想像中多，甚至還有一波外資逆勢匯入，外界推測是台積電（2330）法說會報佳音，吸引新一波熱錢進駐卡位。

匯銀主管分析，台股今大跌，新台幣匯率卻未受拖累，關鍵在於熱錢並非一面倒匯出，而是有匯出也有匯入，加上中央銀行緊盯全場交易、時不時進場調節。雖然外資賣股匯出最盛之際，新台幣匯率最低貶至32.65元、最多貶值3.4分，但終場卻是翻升作收，顯示外資拋售台股後，絕大多數資金沒在第一時間落跑，暫時留在國內伺機而動。

中央銀行統計顯示，美元指數今天下挫0.18%，主要亞洲貨幣多數對美元升值，僅台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率獨弱，逆勢貶值0.07%。

放眼主要亞幣，日圓匯率表現最為強勢，今日大舉彈升0.53%，另外，人民幣與星元匯率分別上漲0.08%與0.07%，新台幣匯率則是升值0.03%。

展望後市，匯銀主管說，預估短期內新台幣匯率仍將維持32.2~32.8元區間波動；接下來市場將緊盯歐洲央行利率決策、美國初領失業金人數及聯準會官員談話，從中推敲出美國聯準會的降息時程與幅度。

台幣匯率 台股指數 外資 新台幣

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