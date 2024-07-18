防挪用客戶保費 明年1月1日起壽險業者全面禁止業務員代收

金管會今日指出，為避免業務員挪用客戶保費的風險，已在7月12日發函壽險公司，明訂自明年的1月1日起，壽險業不能授權業務員代收保戶以現金方式繳納的保險費，至於產險業者則仍可由業務員代收保費。

對此保險局主秘古坤榮指出，對於業務員代收保費，保險局對產壽險不同作法，主要是由於產險的保險效期多半為期一年，較不像壽險長天期，由業務員代收保費的挪用風險高出許多。

古坤榮也表示，國內21家壽險業者，目前只有7家授權業務員代收保險費，現在這7家也已有其他包括轉帳、信用卡、臨櫃、APP、超商等多元繳費管道，另外即使業務員不能代收，倘若保戶仍需要有人來代收保費，則壽險公司也有內勤人員可到府幫忙代收，因此保險局和壽險公會開會討論之後，決定禁止業務員代收保費，也可避免業務員挪用保費風險。

保險局也統計，上述仍有業務員代收保費服務的壽險，包括了國泰、新光、三商美邦、宏泰、元大、安聯、南山等7家業者。除了不能代收保費之外，壽險保單的自動扣款繳交保費案件，送金單、預收保費證明以及收據明年1月1日之後，都必須直接送給保戶，不可以由業務員轉交。

依據「保險業授權代收保險費應注意事項」，目前保費代收，單張保單以5萬元為上限，在明年1月1日根據金管會的調查，發生保費被侵占的狀況，還是發生在壽險業務員居多，因此近期發函，增訂人身保險業者不得授權有權代收保險費之人，代收現金繳納的保費，也就是說，過往壽險業務員雖可代收現金保費，卻有5萬元限額，未來業務員就不可以代收現金保費。

保險局也統計，至六月底，若以金額來看，現行7家仍有開放業務員代收保費的壽險公司，其中約千分之一到萬分之一的保費，由業務員代收，以某家公司為例，110年有4000件，111年即降至1000件，到了112年已降至600件，可說顯著持續降低中。