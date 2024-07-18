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金管會：2025年元旦起 禁止壽險業務員代收現金保費

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會調查，目前全台22家壽險公司中，僅有七家壽險公司准許業務員代收保費。這七家是國泰、南山、新光、三商美邦（2867）、宏泰人壽、元大人壽、安聯人壽。圖／本報資料照片
據金管會調查，目前全台22家壽險公司中，僅有七家壽險公司准許業務員代收保費。這七家是國泰、南山、新光、三商美邦（2867）、宏泰人壽、元大人壽、安聯人壽。圖／本報資料照片

長達數十年的壽險業務員代收保戶保費，將走入歷史。金管會宣布，2025年元旦起，全面禁止壽險、保代公司授權其業務員代收保戶現金保費，公司僅能改派內勤人員做代收、或提供保戶其他多元繳費管道，包括授權銀行帳戶自動扣繳、信用卡自動扣款、臨櫃或超商繳保費等。

據金管會調查，目前全台22家壽險公司中，僅有七家壽險公司准許業務員代收保費。這七家是國泰、南山、新光、三商美邦（2867）、宏泰人壽、元大人壽、安聯人壽。

也就是說，2025年元旦起這七家壽險公司都不能再授權業務員代收保戶保費。但產險業不受影響。

保險局主秘古坤榮說，為避免業務員不當利用與保戶信任關係，透過代收保戶現金保費而挪用，經與壽險公會討論後，在今年7月12日發布規定，從2025年元旦起，壽險業不能授權有權代收保費者，包括壽險業務員、保險代理人或其所屬的業務員代收保戶以現金方式繳保費。

他說，目前21家壽險公司中，僅有七家業者有授權業務員代收現金保費，這七家也提供了其他方式繳保費。包括授權銀行帳戶自動轉帳、信用卡自動扣款或臨櫃等，業者也可以改派內勤人員向有代收需求的保戶收現金保費。

據金管會調查，目前這七家壽險業務員代收保費件數已逐年降低，近三年代收現金保費件數，從2021年的5萬4,817件、降到2022年的4萬2,457件、2023年的4萬3,397件，整體呈現下降趨勢，占整體保費件數占比約落在千分之三到萬分之一，顯示禁止業務員代收保費對保戶影響有限。

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