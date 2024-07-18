今天股匯脫鉤！台股大跌逾300點 新台幣震盪小升收32.605元

台股今天大跌逾300點，部分外資瘋狂提款台股並匯出，但也有外資逢低布局、呈現匯入，使得股匯各走各路。新台幣兌美元震盪收升，今天收盤收32.605元，小升1.1分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至17.77億美元。

美國晶片股17日狂瀉，拖累台股今天表現，加權指數終場下跌371.35點，收在23398.47點，連2黑，失守月線23459點，外資賣超台股金額爆出新台幣538.27億元的巨量。

雖然台股大跌，新台幣匯率未受拖累，今天以32.55元開盤後，匯價走揚，但午後外資擴大匯出力道，迅速翻貶、最低至32.65元。

外匯交易員認為，儘管外資賣超台股金額飆出逾500億元的量，不會解讀為外資看壞台股，因為今天台積電盤中跌破千元，有些人嚇到，也有些人想「彎腰撿鑽石」，外資呈現雙向操作，有些買很多、有些賣很多，只是剛好在不同的時間點進出，使得匯價震盪加劇。

此外，隨著美國通膨放緩，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也放鴿，強化市場對於聯準會9月降息的預期，美元指數摔回103價位，讓亞幣得以喘口氣，紛紛展開反彈。

根據央行統計，美元指數今天續跌0.18%，亞幣普遍走揚，新台幣小升0.03%，人民幣升值0.08%，日圓強勢反攻、狂升0.53%，僅韓元獨自憔悴、下跌0.07%。

不過外匯交易員認為，美元指數才剛下修至103價位，是否形成新的區間，還得再多看幾天，緊接著還有歐洲央行利率決策、美國初領失業金人數以及美國聯準會官員談話，這些都可能再次牽動金融局勢，仍要且戰且走、繼續觀察。