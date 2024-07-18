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永豐期貨推動永續教育 攜手快樂成長共學團辦SDGs學期成果發表會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐期貨攜手快樂成長共學團，於總公司進行SDGs學期成果發表會，永豐期貨總經理林家進(中)、柚子老師(左二)。圖／永豐期貨提供
永豐期貨攜手快樂成長共學團，於總公司進行SDGs學期成果發表會，永豐期貨總經理林家進(中)、柚子老師(左二)。圖／永豐期貨提供

永豐期貨攜手快樂成長共學團舉辦SDGs學期成果發表會，總經理林家進帶領公司重要幹部一同響應，聆聽小朋友分享整學期的社會探險歷程，包含：「消除貧窮」、「終結飢餓」、「健康與福祉」、「優質教育」等十六項的經驗分享；永豐期貨亦精心安排「永續海洋與保育」互動課程，整場活動意義非凡。

快樂成長共學團著重「生活教育」，培養孩子生活能力、品格發展、思考創造、溝通合作為教育目標。本學期以SDGs為主軸，透過體驗式教育，引導並培養孩子的能力，再加上遊戲化，讓孩子更有興趣，如：「體驗貧窮」前往台北車站了解街友生活、「優質教育」前往國立師範大學，自省何為優秀教師、「消除飢餓」參訪繭裹子，了解公平貿易商店運作與原理，共進行十六項主題，為期半年，藉此拓展小朋友思考能力與視野。

永豐期貨攜手快樂成長共學團，於總公司進行學期成果發表會，更於活動中導入永續主軸，為小朋友精心規劃「永續海洋與保育」互動課程，包含：台灣海域發生什麼事、海洋生態多樣性的重要、小丑魚的三大危機與小丑魚復育計畫等單元。為了讓小朋友能理解，把十八般武藝都搬出來，逗樂小朋友，歡笑聲不斷，當下永豐期貨宛如是一所安親班。此外，在成果發表的單元中，小朋友在台上雖然緊張，但在歡樂氛圍的引導下，大家都挑戰成功，完成分享整學期學習收穫的報告初體驗。

永豐期貨表示，秉持善盡社會責任的核心價值，成立永續發展推動小組，積極參與社會各項活動，並響應永豐金控及永豐金證券相關政策及活動，期待在一點一滴的累積下幫助社會，創造更美好的生活。

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