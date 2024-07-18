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愈跌愈買？高股息 ETF 規模７月來增加474億元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股近日大幅拉回，吸引信仰愈跌愈買得高股息ETF股民進場承接。（聯合報系資料照）
台股近日大幅拉回，吸引信仰愈跌愈買得高股息ETF股民進場承接。（聯合報系資料照）

台股近日大幅拉回，吸引信仰愈跌愈買得高股息ETF股民進場承接，股價相對抗跌；18日大盤盤中跌逾2%，但元大高股息、國泰永續高股息等股價跌幅都小於台股大盤，中信成長高股息跌幅更維持在1%以內。

根據CMoney顯示，市面上21檔高股息ETF整體規模自7月以來至17日，規模增加474億元至1.6兆元。其中，中信成長高股息（00934）規模增長203.2億元，一舉衝破300億元關卡，增幅191.9%排名第一；受益人數部分，則以集保統計自7月1日至12日，中信成長高股息受益人數成長4.8萬人，一舉突破10萬人大關，人氣強強滾。

進一步觀察市面上八檔月配息ETF，中信成長高股息的近一月、近三個月、近半年及今年來的報酬，穩居八檔月配型高股息ETF第一。

中信 高股息

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